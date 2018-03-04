ظريف: الأمريكيون منعوا الأوروبيين إلي حد ما من تنفيذ إلتزاماتهم النووية

وفي تصريح له اليوم الأحد أشار ظريف إلي متابعة تنفيذ الإتفاق النووي وقال: نظراً إلي أن إيران نفذت جميع إلتزاماتها في إطار الإتفاق النووي فإنها كانت دوماً صاحبة اليد الطولي فيما كانت الأطراف الأخري في موقف المدافع.

واشار ظريف إلي زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلي إيران وقال: إن إيران لديها تفاهم مشترك مع جميع الدول التي تحاورها وكذلك لديها علاقات إقتصادية وسياسية وبرلمانية مشتركة وتتباحث معها في المواضيع الإقليمية والدولية.

وقال ظريف: إننا سنبحث مع السيد لودريان نفس المحاور وهو ما قمنا ببحثه مع الإتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية وقد نجحنا أحياناً في تحقيق نوع من التعاون خاصة في القضايا الإقليمية مما ساعد في تحقيق السلام والأمن أيضاً.

وأشار إلي الإستغلال السيء لبعض الأطراف الأوروبية وقال: إن هذا الإستغلال السيء جاء نتيجة المطالبات الأمريكية.

وقال: لقد أعلنا مرارا إنه وفي حال كانت الأطراف الأوروبية مستعدة للحوار معنا لحل المشاكل الإقليمية فإننا علي استعداد لعمل جاد في هذا المجال.

وأشار إلي إجتماع بروكسل الأخير وقال: لقد ركزنا في الإجتماع علي مسألة عدم تنفيذهم لإلتزاماتهم ولماذا توجد بعض الضغوط الأمريكية علي النظام المصرفي الأوروبي ولماذا لم يتمكنوا من تخليص نظامهم المصرفي من هذه الضغوط.

وحول اثارة الاطراف الغربية القضايا الدفاعية والصاروخية الايرانية قال ظريف انه علي الاوروبيين اولا ان يردوا علي مئات المليارات من الدولارات من الاسلحة التي باعوها الي دول المنطقة وحولوا المنطقة الي مخزن من البارود مؤكدا ان هذه القضايا تطرح في جميع الحوارات والمفاوضات الممتدة منذ عقود الا انه لم تثمر ( المفاوضات) عن نتيجة.

وانتهي ** ا ح ** 1837

