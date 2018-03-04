ايران تحرز مركز الوصافة في بطولة اسيا للمصارعة الحرة

طهران / 4 اذار / مارس / ارنا – فاز المنتخب الايراني للمصارعة الحرة بالمركز الثاني في بطولة اسيا للمصارعة الحرة بقرغيزيا، وذلك بعد فوزه بـ 3 ميداليات ذهبية و واحدة فضية وبرونزيتين.

وبحسب الاتحاد الايراني للمصارعة فقد تمكن 3 من اعضاء الفريق الايراني وهم 'عزت اله اكبري'، و'حسن يزداني'، و'محمد جواد ابراهيمي' في الاوزان 79 و86 و92 كيلوغرام من الفوز بالميدالية الذهبية؛ فيما احرز المصارع الايراني الاخر 'مجتبي كليج' للوزن 97 كيلوغرام الميدالية الفضية، فضلا عن برونزيتين للمصارعين 'مصطفي حسين خاني'، و'امين طاهري' في الاوزان 74 و125 كيلوغرام .
وعليه فقد حصل المنتخب الايراني للمصارعة الحرة علي 157 نقطة في بطولة اسيا للمصارعة الحرة بقرغيزيا ليحرز بذلك لقب الوصافة في هذه البطولة؛ فيما حصل المنتخب الاوزبكي علي 178 نقطة للفوز بلقب البطولة، واحتل المنتخب الكازاخي المركز الثالث عقب حصوله علي 146 نقطة في هذه المبارات.
يذكر ان بطولة اسيا للمصارعة الحرة عقدت علي مدي يومي السبت والاحد (3 و4 مارس الحالي) في مدينة بيشكك القرغيزية.
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ايران تحرز مركز الوصافة في بطولة اسيا للمصارعة الحرة

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