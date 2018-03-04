بروجردي يغادر موسكو متوجها الي ساراتوف

ويهدف الملتقي الذي يعقد تحت عنوان 'مستقبل المناطق؛ تطوير التعاون' الي الدراسة وتبادل الخبرات في مجال تطوير المناطق واقامة العلاقات التجارية بين الشركات والتجار والمستثمرين وصياغة اقتراح مشترك لمعالجة القضايا الاقتصادية للمناطق.

وسيشارك الوفد الايراني برئاسة بروجردي في سبع جلسات تخصصية تحت عناوين الاقتصاد الرقمي وتحسين الظروف التجارية وتطوير سوق المنتجات الزراعية ونمو التكنولوجيا في المجموعات الصناعية وتطوير السياحة والتجارة والتجارة المدنية فضلا عن مشاركته في الجلسة العامة للملتقي.

انتهي**2018 ** 1837

