للمشاركه في الملتقي الاقتصادي السنوي؛

بروجردي يغادر موسكو متوجها الي ساراتوف

موسكو/4آذار/مارس- غادر رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوري الاسلامي علاء الدين بروجردي الذي وصل الي موسكو علي راس وفد غادر اليوم الاحد هذه المدينة متوجها الي مدينة ساراتوف الروسية للمشاركة في الملتقي الاقتصادي السنوي الذي يقام في هذه المدينة.

ويهدف الملتقي الذي يعقد تحت عنوان 'مستقبل المناطق؛ تطوير التعاون' الي الدراسة وتبادل الخبرات في مجال تطوير المناطق واقامة العلاقات التجارية بين الشركات والتجار والمستثمرين وصياغة اقتراح مشترك لمعالجة القضايا الاقتصادية للمناطق.
وسيشارك الوفد الايراني برئاسة بروجردي في سبع جلسات تخصصية تحت عناوين الاقتصاد الرقمي وتحسين الظروف التجارية وتطوير سوق المنتجات الزراعية ونمو التكنولوجيا في المجموعات الصناعية وتطوير السياحة والتجارة والتجارة المدنية فضلا عن مشاركته في الجلسة العامة للملتقي.
انتهي**2018 ** 1837



برچسب ها

اقتصاد

ايران

بروجردي

روسيا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

بروجردي يغادر موسكو متوجها الي ساراتوف

معظم المشاهدات

‎قاسمي : لقاء ظريف مع جان كيري بميونيخ تم في اطارخدمة المصالح القومية

‎قاسمي : لقاء ظريف مع جان كيري بميونيخ تم في اطارخدمة المصالح القومية

مندوب ايران في مجلس حقوق الانسان: الارهابيون يستخدمون المدنيين دروعا بشرية

مندوب ايران في مجلس حقوق الانسان: الارهابيون يستخدمون المدنيين دروعا بشرية

قاسمی: الحوار بین ایران واوروبا جار منذ عقود ولا مانع فی ذلك

قاسمی: الحوار بین ایران واوروبا جار منذ عقود ولا مانع فی ذلك

5.5 مليار دولار قيمة الصادرات غير النفطية الايرانية الي العراق

5.5 مليار دولار قيمة الصادرات غير النفطية الايرانية الي العراق

التفاوض حول الصواریخ الایرانیة مشروط بتدمیر الاسلحة النوویة وصواریخ امیركا واوروبا بعیدة المدي

المتحدث باسم القوات المسلحة:

التفاوض حول الصواریخ الایرانیة مشروط بتدمیر الاسلحة النوویة وصواریخ امیركا واوروبا بعیدة المدي

أحدث الأخبار

ظريف: لدينا إقتراح لتعيين ثلاث سفيرات

في إجتماع لجنة الأمن القومي؛

ظريف: لدينا إقتراح لتعيين ثلاث سفيرات

ظريف: السعودية لم تسع إلي الحل السياسي في اليمن واعتقدت أنها ستنتصر في اليمن خلال أسبوعين

ظريف: السعودية لم تسع إلي الحل السياسي في اليمن واعتقدت أنها ستنتصر في اليمن خلال أسبوعين

ظريف: الأمريكيون منعوا الأوروبيين إلي حد ما من تنفيذ إلتزاماتهم النووية

ظريف: الأمريكيون منعوا الأوروبيين إلي حد ما من تنفيذ إلتزاماتهم النووية

ايران تحرز مركز الوصافة في بطولة اسيا للمصارعة الحرة

ايران تحرز مركز الوصافة في بطولة اسيا للمصارعة الحرة

بروجردي يغادر موسكو متوجها الي ساراتوف

للمشاركه في الملتقي الاقتصادي السنوي؛

بروجردي يغادر موسكو متوجها الي ساراتوف

موضوعات مرتبط