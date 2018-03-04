تعيين 15 ورشة عمل لنشاطات لجنة التعاون الإقتصادي بين إيران وروسيا

موسكو / 4 اذار /مارس / ارنا – أعلن الملحق التجاري الإيراني في روسيا فرهاد برند عن تعيين 15 ورشة عمل لنشاطات لجنة التعاون الإقتصادي بين إيران وروسيا مشيراً إلي أن ورشات العمل شملت النقل ومعايير الجودة والسياحة والرياضة والإستثمارات والطاقة الذرية والتعليم العالي والصناعة وإتحاد اوراسيا الإقتصادي والجمارك والثقافة والطاقة والمعادن.

وفي تصريح له اليوم الأحد قال برند إنه سيتم التوقيع علي 14 وثيقة تعاون ومذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات الصناعة والمعادن والتجارة وأضاف: إن من أهم المواضيع التي تم بحثها في لجنة الصناعة والمعادن هو إزالة الموانع أمام تصدير الاسمنت الإيراني إلي روسيا.
وقال: لقد بحثت اللجنة أيضاً المشاكل القائمة في الجمارك الروسية أمام دخول الشاحنات المحملة بالجمبري ومتابعة إنشاء محطة للنقل البري والمراكز التجارية في موسكو.
وأشار إلي إنه وبالتزامن مع إقامة إجتماع اللجنة الإقتصادية الروسية الإيرانية المشتركة عقد مؤتمر التجارة الروسية الإيرانية بحضور وزير الإقتصاد الإيراني مسعود كرباسيان وممثلين عن 80 شركة إيران وروسية في مقر غرفة التجارة الروسية بموسكو.
يذكر إن وزير الإقتصاد الإيراني مسعود كرباسيان وصل صباح اليوم الأحد إلي موسكو علي رأس وفد إقتصادي من 75 شخصية من القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في الإجتماع الرابع عشر للجنة الإقتصادية الإيرانية الروسية المشتركة.
وسيقوم الوفد الإيراني الإقتصادي الرفيع خلال زيارته لروسيا بتوقيع عدة مذكرات تفاهم مع الجانب الروسي.
هذا ويعقد الإجتماع الرابع عشر للجنة الإقتصادية الإيرانية الروسي خلال يومي 4 و5 من اذار /مارس.
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تعيين 15 ورشة عمل لنشاطات لجنة التعاون الإقتصادي بين إيران وروسيا

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