مقاضاة المتهمين في ملف شارع باسداران ستتم بصورة علنية وسريعة

وفي معرض الاشارة الي الاسباب التي نجمت عنها المواجهة بين المشاغبين وقوات الشرطة في منطقة باسداران، لفت جعفري دولت ابادي الي ان تجمع هؤلاء في تلك المنطقة وممارسة بعض الجرائم اديا الي استشهاد 3 من قوات الامن الداخلي.

وتابع، ان الموقف المبدئي للشرطة تمثل في المداراة مع هؤلاء (المشاغبين)، رغم ان الشرطة كانت قادرة علي مواجهة هؤلاء؛ وعليه فقد اقدمت عقب صدور القرار من جانب مجلس الامن في البلاد بضرورة التصدي للاجراءات الفوضوية الاجرامية، اقدمت علي اعتقال هؤلاء المتهمين خلال فترة قصيرة.

وقال المدعي العام في طهران انه في ضوء حجم الفوضي الناجمة عن هذه الواقعة، فقد اقتضت الضرورة ان يتم التصدي الحاسم والسريع من جانب النيابة العامة وعليه وبعد يوم واحد من وقوع تلك الاحداث كلّف 7 مساعدي المدعي العام، الي جانب30 قاضيا؛ الامر الذي ادي الي البدء في التحقيق مع كافة المتهمين وتحديد مصيرهم خلال اليوم نفسه.

وفيما لفت الي عقد اجتماعات عديدة مع الشرطة والاجهزة الامنية وايضا متابعة النيابة العامة في طهران من اجل التسريع في وتيرة التحقيقات، اشار جعفري دولت ابادي الي نتائج هذه الاجراءات، قائلا ان الشرطة انتهت من عملية التحقيق مؤخرا؛ فيما تواصل وزارة الامن تحقيقاتها المكمّلة في هذا الخصوص.

انتهي ** ح ع** 1837

