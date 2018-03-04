فك تشفير الصندوق الأسود لطائرة الركاب المنكوبة

وحسبما أفادت العلاقات العامة لدائرة العدل بمحافظة إصفهان اليوم الاحد انه 'تم تسليم الصندوق الاسود للطائرة المذكورة بأمر قضائي للمحقق المسؤول عن متابعة هذه القضية، الي ممثل شركة الطيران المدني الإيراني ومن المقرر ان يتم فك تشفيره بحضور مسؤول قضائي وتحديد سبب الحادث والإعلان عنه بعد دراسة معلومات الصندوق الأسود'.

وأضاف المدير العام لدائرة العدل بمحافظة إصفهان في إشارة الي إستئناف عمليات الإغاثة والإنقاذ والعثور علي جثامين ضحايا الحادث قال، انه 'تم تحديد هوية 13 شخصا من ضحايا الحادث كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم هذه الأجساد الي أسرهم بأمر قضائي'.

كما أشار الي انه تم العثور علي أجساد العدد المتبقي من ركاب الطائرة وهي تحت إجراء الفحوصات المخبرية للتعرف علي هويتها وسيتم تحديد هوية حوالي 10 الي 15 شخصا آخر من هؤلاء الضحايا خلال الأيام القلائل المقبلة.

وكانت قد سقطت الطائرة المذكورة من طراز 'إية تي آر -72' والتي كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) في رحلة لها من طهران الي مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) قد سقطت صباح الاحد 18 شباط/فبراير في مرتفعات منطقة بادنا التابعة لسميرُم الواقعة جنوبي محافظة اصفهان مما أسفر عن مقتل جميع الركاب.

وبعد 48 ساعة من عمليات البحث، تم العثور علي حطام هذه الطائرة يوم الثلاثاء 20 شباط/فبراير علي مرتفعات جبل 'نُقُل' الذي يقع بين مدينتي سميرُم التابعة لمحافظة إصفهان ودِنا التابعة لكهكيلوية وبوير أحمد وبعد ذلك بدأت عمليات البحث للعثور علي الصندوق الأسود لهذه الطائرة ونقل الأشلاء المتناثرة لجثامين ركابها.

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