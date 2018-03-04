جابري أنصاري: الهدف من مفاوضات السلام في سوريا هو عزل الإرهابيين

دمشق / 4 اذار /مارس / ارنا – أكد كبير مساعدي وزير الخارجية حسين جابري أنصاري إن أحد الأهداف الرئيسة في مفاوضات السلام السورية في آستانة ومختلف المباحثات الدولية هو عزل الإرهابيين.

وفي تصريح له اليوم الأحد علي هامش لقائه بوزير الخارجية السوري بدمشق اشار جابري أنصاري إلي إنتهاك وقف إطلاق النار من قبل الإرهابيين في سوريا وقال: لا يمكن التوصل إلي حل سياسي وإنهاء الأزمة في سوريا دون التصدي للإرهابيين.
وقال: إن مواجهة الإرهاب ينبغي أن تتزامن مع الحوار السياسي الهادف إلي إنهاء الأزمة السورية.
واعتبر إن نجاح المفاوضات السياسية في آستانة وجنيف وكل أشكال الحوار السياسي رهن بمواجهة الإرهاب.
وكان جابري أنصاري التقي صباح اليوم الأحد وفور وصوله الي دمشق، الرئيس السوري بشار الأسد.
واستعرض الرئيس بشار الاسد وجابري أنصاري خلال اللقاء أحدث التطورات علي الساحة السياسية السورية، وتبادلا وجهات النظر علي صعيد تسوية الأزمة في سوريا خاصة في اطار عملية استانا وجنيف.
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جابري أنصاري: الهدف من مفاوضات السلام في سوريا هو عزل الإرهابيين

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