تبريز وولاية راين لند فالز الألمانية تطوران التعاون الثنائي بينهما

وخلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد شدد الجانبان علي ضرورة تطوير التعاون في المجالات الإقتصادية والتجارية والطاقات المتجددة والبيئة وإعادة تدوير النفايات وصناعة الجلود والأحذية بين مدينة تبريز وولاية راين لند فالز الألمانية.

من جانبه قال محافظ تبريز ( شمال غرب ) ايرج شهين باهر إن أهم المواضيع التي بحثها الجانبان هي القضايا الإقتصادية وتنمية المدن مشيراً إلي تحول تبريز إلي قطب إنتاج الأحذية في منطقة الشرق الأوسط إلا إنه ورغم ذلك فإن هذه الصناعة تحتاج إلي المزيد من التكنولوجيا والتحديث التقني لكي تصل إلي الأسواق العالمية.

من جانبه شدد رئيس المجلس البلدي الإسلامي في تبريز شكور أكبر نجاد علي العلاقات بين مدينة تبريز وولاية راين لند فالز خاصة في المجالات العلمية والجامعية معتبراً إن هذا الأمر سيسهم في تطوير القدرات التي يتمتع بها طلاب الجامعات التبريزية في مجال التسويق التجاري للإختراعات التي يقدمونها.

إلي ذلك شدد مدير الشركة التجارية الألمانية افنال كايمكجي علي المشتركات التاريخية والثقافية بين ألمانيا وإيران خاصة محافظة أذربايجان (شمال غرب) معتبراً إن هذه المشتركات هي السبب الرئيس الذي دفعه للقدوم إلي مدينة تبريز وتعزيز التعاون معها.

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