كشف وضبط 21 طنا من المخدرات في طهران خلال 11 شهرا

طهران/4آذار/مارس- اعلن قائد قوات الشرطة في طهران العميد حسين رحيمي انه تم كشف وضبط 21 طنا من انواع المخدرات في طهران خلال الاشهر ال11 الاخيرة.

واضاف رحيمي في تصريح له اليوم الاحد علي هامش معرض المخدرات التي ضبطتها شرطة مكافحة المخدرات بطهران امام حشد من المراسلين ان 70 عصابة لتوزيع المخدرات تم تفكيكها خلال هذه الفترة.
وتابع ان 20 الف مدمن متجاهر تم اعتقالهم وارسالهم الي مراكز التاهيل مشيرا الي انهدام 7 عصابات كبيرة لتهريب المخدرات في العاصمة خلال ثماني عمليات من قبل شرطة مكافحة المخدرات خلال الاسبوع الماضي وذلك اثناء المرحلة الجديدة من عمليات مكافحة المخدرات.
وصرح انه تم اعتقال 20 مهربا كبيرا للمخدرات و230 موزعا صغيرا و800 مدمن متجاهر اضافة الي ضبط 19 من انواع السيارات خلال هذه المرحلة.
واعلن عن تفكيك عصابة ايرانية - تركيه لتوزيع مادة الكوكائين كانت تضم ثلاثة اعضاء من اصحاب السوابق وقال انه تم كشف 500 كيلوغرام من هذه المادة التي دخلت من تركيا الي ايران واعتقال هولاء الثلاثة.
انتهي**2018



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كشف وضبط 21 طنا من المخدرات في طهران خلال 11 شهرا

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