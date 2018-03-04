التوقيع علي مذكرة تفاهم بين إيران وروسيا وكازاخستان في مجال تجارة القمح

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بالأحرف الأولي بين الدول الثلاث اليوم الأحد في مقر السفارة الإيرانية في موسكو.

وقد شارك في المراسم رئيس قسم الصادرات في الشركة الوطنية للأغذية الكازاخية ومساعد وزير الزراعة الروسي ومساعد وزير الزراعة الإيراني وبحضور السفير الإيراني في موسكو ووزير التجارة في إتحاد اوراسيا الإقتصادي.

يذكر إن وزير الإقتصاد الإيراني مسعود كرباسيان وصل صباح اليوم الأحد إلي موسكو علي رأس وفد إقتصادي من 75 شخصية من القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في الإجتماع الرابع عشر للجنة الإقتصادية الإيرانية الروسية المشتركة.

وسيقوم الوفد الإيراني الإقتصادي الرفيع خلال زيارته لروسيا بتوقيع عدة مذكرات تفاهم مع الجانب الروسي.

هذا ويعقد الإجتماع الرابع عشر للجنة الإقتصادية الإيرانية الروسية خلال يومي 4 و5 من اذار /مارس الجاري.

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