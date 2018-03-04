ضبط أكبر شحنة لبذور الخشخاش في سيستان وبلوجستان

زاهدان/4 آذار/مارس/إرنا- تمكنت قوات مقر القدس التابعة لسلاح البر في الحرس الثوري المستقرة بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) من الكشف علي أكبر شحنة من بذور الخشخاش في البلاد في المناطق المركزية لمدينة زاهدان (مركز هذه المحافظة).

وحسبما أفادت العلاقات العامة لمقر قوات القدس التابعة لسلاح البر في الحرس الثوري بمنطقة جنوب شرق البلاد اليوم الأحد، انه إثر الإتصالات الهاتفية من المواطنين بمقر اللجنة الإعلامية لمنظمة قاعدة سلمان في سيستان وبلوجستان (114) حول مرور بعض السيارات وحركة بعض الأفراد المشبوهة وبفضل الإلمام الإستخباراتي الجيد لقوات الأمن للحرس الثوري في المناطق المركزية لمدينة زاهدان (مركز سيستان وبلوجستان) تم رصد هذه القضية ومتابعتها بصورة الجادة.
واستنادا إلي هذا التقرير، استولت قوات القدس التابعة لسلاح البر في الحرس الثوري بمنطقة جنوب شرق علي أكثر من 13 طنا من بذور الخشخاش في أحد مستودعات مدينة زاهدان من خلال إجراء عمليات مباغتة ومدروسة وذلك بعد التحقق من الأخبار الشعبية الواصلة في هذا الصدد.
ووفقا للتقرير، ان هذه الشحنة تعد واحدة من أكبر الشحنات المضبوطة علي صعيد البلاد من حيث الوزن والحجم، وبعد تنفيذ هذه العملية الناجحة، تم القبض علي عدد من المهربين وتسليمهم للسلطات القضائية.
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شحنة لبذور الخشخاش

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ضبط أكبر شحنة لبذور الخشخاش في سيستان وبلوجستان

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