اقبال واسع علي التبرع بالدم في المركز الإسلامي بلندن

لندن / 4 اذار /مارس / ارنا – حظيت مراسم التبرع بالدم التي أطلقها المركز الإسلامي بالعاصمة البريطانية لندن باسم الإمام الثالث من أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام الحسين عليه السلام بإقبال واسع من قبل المسلمين وغير المسلمين هناك.

مراسم التبرع بالدم التي أقيمت في ثلاث مراحل في المركز الإسلامي في لندن اليوم الأحد أقيمت بالتعاون مع النظام الصحي العام البريطاني 'ان اج اس'.
هذا وتم إنشاء مخيم الإمام الحسين عليه السلام للتبرع بالدم في العام 2006 وقد شهد خلال العام الماضي تبرع أكثر من 800 شخص.
وفي تصريح لإرنا قال المسؤول عن هذا المشروع 'مصطفي خان' إن مراسم التبرع بالدم تجري في الوقت الحاضر في 25 مدينة بريطانية مشيراً إلي إنه ونظراً للإقبال الواسع الذي حظي به المشروع فمن المتوقع أن يتم إقامته في دول أوروبية أخري.
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اقبال واسع علي التبرع بالدم في المركز الإسلامي بلندن

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