خلال افتتاح الاسبوع الثقافي الكوبي بطهران؛

رئيس جامعة طهران : كوبا كانت السباقة دوما في ساحة الكفاح ضد الاستبكار

طهران / 4 اذار / مارس / ارنا – قال رئيس جامعة طهران 'محمود نيلي احمدابادي' انه من وجهة نظر الجيل الذي انا فيه والشعب الايراني فقد شكلت كوبا الدولة النموذجية والسبّاقة في مجال مقارعة الاستكبار العالمي.

وفي كلمة ادلي بها اليوم الاحد خلال مراسم افتتاج الاسبوع الثقافي الكوبي الذي تستضيفه 'كلية الدراسات العالمية' التابعة لجامعة طهران، اشاد احمد ابادي بالرئيس الكوبي الراحل 'فيدل كاسترو' بوصفه المناضل الذي ثابر من اجل تحقيق اهداف شعبه وبلاده؛ مؤكدا ان الشعب الايراني يعرف دولة كوبا وتاريخها النضالي جيدا.
اونوه رئيس جامعة طهران الي العلاقات التاريخية العريقة بين الشعبين الايراني والكوبي؛ مصرحا ان الهدف من اقامة الاسبوع الثقافي الكوبي يكمن في التعرّف علي الطقوس والتقاليد والثقافة والطاقات المتوفرة في هذا البلد.
يذكر ان مراسم افتتاح الاسبوع الثقافي الكوبي جرت اليوم الاحد في جامعة طهران، وحضرها السفراء واعضاء السلك الدبلوماسي لدول امريكا اللاتينية المقيمين في الجمهورية الاسلامية، فضلا عن الطلبة الجامعيين الايرانيين والاجانب الناطقين باللغة الاسبانية لدي جامعات البلاد.
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الاسبوع الثقافي الكوبي

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رئيس جامعة طهران : كوبا كانت السباقة دوما في ساحة الكفاح ضد الاستبكار

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