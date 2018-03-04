وزارة الامن : افشال تحركات اكثر من 30 جماعة ارهابیة فی البلاد

وفی كلمة له خلال مراسم افتتاح 'معرض الانجازات الخاصة بمكافحة الارهاب التكفیری'، اقیم الیوم الاحد بمیدنة شیراز (مركز محافظة فارس – جنوب)، اوضح مساعد وزیر الامن انه خلال الاعوام الاخیرة تم القضاء علي تحركات اكثر من 30 جماعة مسلحة كانت قد خططت لسلب الاستقرار من الشعب وزعزعة الوضع الامنی فی البلاد.

واردف قائلا، انه بفضل الباری تعالي وتوجیهات قائد الثورة الاسلامیة، ویقظة وتعاون الشعب المتواجد فی الساحة علي الدوام، وتضحیات القوات المنتسبة الي وزارة الامن، الي جانب تعاون سائر الاجهزة الامنیة لدي حرس الثورة الاسلامیة والجیش وقوات الامن الداخلی وجهاز القضاء، فقد تم افشال هذه التحركات الارهابیة.

وفیما لفت الي ان داعش الارهابی الیوم لا یمتلك الیوم ارضا لیحكم فیها، دعا المسؤول الامنی الایرانی الي اتخاذ الحیطة والتحلی بمزید من الوعی حیال المخططات الارهابیة الجدیدة وحماتهم الاقلیمیین والدولیین.

من جابنه، قال مدیر عام دائرة الاستخبارات التابعة لوزارة الامن فی محافظة فارس ان 'معرض انجازات مكافحة الارهاب' المقام فی شیراز یهدف الي التعریف بخطط وبرامج وزارة الامن الایرانیة علي صعید كفاحها المستدام ضد الجماعات التكفیریة الارهابیة.

انتهي ** ح ع

