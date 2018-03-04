الخدمات التي تقدمها إيران لتطوير كفاءات اللاجئين الأفغان غير مسبوقة

وخلال مراسم اختتام المهرجان الخامس للدراسات الأفغانية في بوشهر (جنوب) قال كوريناك إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن خلال إتاحة الفرص العلمية والثقافية للجيل الثاني والثالث من الشعب الأفغاني تمكنت من إيجاد الأرضية لتعرف هؤلاء علي الثقافة والجذور الأفغانية التي ينتمون إليها.

وقال: إن مهرجان الدراسات الأفغانية الذي أقيم برعاية الحكومة الإيرانية يهدف إلي تعرف هؤلاء علي بلدهم بصورة أكبر.

واعتبر إن الخدمات التي قدمتها إيران في مجال الصحة والتعليم لنحو 500 الف طالب أفغاني في المدارس الإيرانية هي جزء من الخدمات الكبيرة التي قدمتها إيران.

من جانبه أشار محافظ بوشهر عبد الكريم غراوند إلي أن إقامة المهرجان الخامس للدراسات الأفغانية تهدف إلي تعريف الجيل الثاني والثالث من الأفغان علي بلادهم الأم .

ولفت إلي أن الجيلين الثاني والثالث من الأفغان وعلي الرغم من أبتعادهما عن بلدهما لفترة طويلة نتيجة الهجمات التي تشنها الجماعات الطائفية والسياسية المختلفة إلا أن عليهما أن يهتما كثيراً بشؤون بلادهما وصناعة مستقبلها.

يذكر إن مركز الإحصاء الإيراني أعلن في وقت سابق إن أكثر من مليون و600 ألف من الرعايا الأجانب يقيمون في إيران مشيراً إلي أن النسبة الأكبر تعود للرعايا الأفغان والبالغ عددهم مليون و583 ألفا و979 نسمة.

وأشار إلي أن مليونا و242 ألفا و332 أفغانيا يعيشون في المدن و340 ألفا و968 أفغانيا يعيشون في القري والأرياف.

ولفت إلي ان العاصمة طهران تضم نحو ثلث الأفغان المقيمين في إيران فيما حلت محافظة كردستان المرتبة الأخيرة في عدد الأفغان المقيمين فيها حيث يبلغ عددهم 18 شخصا.

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