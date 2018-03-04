لا يمكن لغاية الان تاكيد العثور علي الصندوق الاسود للطائرة المنكوبة

واشارت منظمة الطيران المدني في بيان اصدرته مساء السبت، الي الاخبار الواردة حول العثور علي الصندوق الاسود للطائرة المنكوبة، وقالت ان متسلقي الجبال اعضاء مجموعة البحث المتواجدين حاليا في مكان سقوط الطائرة في مرتفعات دنا، قد نجحوا في العثور علي قطعتين بين حطام الطائرة، ووفقا للتعليمات التي تلقوها فانهم يحتملون كثيرا ان تكون هاتان القطعتان هما الصندوق الاسود للطائرة.

واشار البيان الي انه لغاية نقل الأجزاء والتدقيق فيها من قبل فريق التحقيق في الحوادث، لا يمكن لمنظمة الطيران المدني تاكيد العثور علي الصندوق الأسود رسميا.

كما لم تؤكد المنظمة صحة الصور الملتقطة للصندوق الأسود للطائرة المنكوبة، وحسب تصريحات مجموعة البحث لم تتوفر لحد الآن امكانية نقل الصور الملتقطة للقطعتين التي تم العثور عليهما.

واوضح البيان ان القطعتين سيتم نقلهما يوم غد الي مركز توجيه عمليات البحث والانقاذ، وسيتم تسلمها بحضور مسؤول قضائي مخول وممثل فريق دراسة الحادثة، وسيتم الاعلان عن المعلومات الرسمية بعد فحص الاجزاء من قبل المسؤولين القضائيين وفريق دراسة الحادثة.

يذكر ان طائرة من طراز ATR72 تابعة لشركة 'آسمان' الايرانية انطلقت في الساعة 8 صباحا (بالتوقيت المحلي) يوم الاحد الموافق 18 شباط/فبراير 2018 من طهران متوجهة الي ياسوج وعلي متنها 60 راكبا و6 هم أفراد الطاقم، وبعد 50 دقيقة، وبعد طلب الطيار الاذن بخفض الارتفاع علي بعد 15 ميلا من مطار ياسوج، انقطع الاتصال واختفت من صفحة الرادار.

وفي تلك اللحظة كانت الطائرة تحلق فوق جبال 'دنا' ضمن سلسلة جبال زاغروس، علي مسافة 14 ميلا من ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد الواقعة جنوب غرب ايران.

وبعد يومين من سقوط الطائرة تم تحديد مكان سقوطها من قبل مروحيات الحرس الثوري ومن ثم بدات عمليات جمع الحطام وانتشال الجثث المتناثرة، الا انها توقفت عدة مرات ورافقتها مصاعب كبيرة نظرا لتضاريس المنطقة وجبالها الشاهقة واستمرار هطول الثلوج واجتياح العواصف الثلجية وانخفاض درجات الحرارة التي تصل احيانا الي ما بين 20 الي 40 تحت الصفر.

انتهي ** 2342

