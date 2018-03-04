وزير النفط: ايران والهند متفقتان حول الاطار العام لتطوير حقل `فرزاد بي` الغازي

وفي تصريح ادلي به للصحفيين السبت حول زيارته الي الهند بمعية رئيس الجمهورية اخيرا قال زنكنة، لقد تباحثنا مع الهنود خلال هذه الزيارة حول استخراج النفط.

واضاف، انه جري البحث ايضا حول تطوير حقل 'فرزاد بي' وتم تحقيق تقدم جيد، وبصورة عامة كنا متفقين حول الاطار العام وسنصل الي النتيجة في التفاصيل ايضا ان شاء الله تعالي.

وفيما ان كانت عملية تطوير الطبقات النفطية في حقل 'بارس الجنوبي' ستفوض لشركة 'ميرسك اويل' الدنماركية اشار وزير النفط، الي ان دمج شركة 'ميرسك اويل' بشركة 'توتال' قد تم بصورة نهائية واضاف، ان تطوير الطبقات النفطية في حقل 'بارس جنوبي' للغاز لن يسلم لشركة 'توتال' بسهولة.

وحول مقايضة النفط الخام المنتج في كركوك بالعراق قال زنكنة، ان ترانزيت نفط العراق (عبر ايران) لم ينتف لغاية الان.

انتهي ** 2342

