وزير النفط: ايران والهند متفقتان حول الاطار العام لتطوير حقل 'فرزاد بي' الغازي

طهران / 4 اذار /مارس /ارنا-
اعلن وزير النفط الايراني بيجن زنكنة بان ايران والهند متفقتان حول الاطار العام لتطوير حقل 'فرزاد بي' الغازي، معربا عن امله بان تصلان الي اتفاق حول التفاصيل ايضا.

وفي تصريح ادلي به للصحفيين السبت حول زيارته الي الهند بمعية رئيس الجمهورية اخيرا قال زنكنة، لقد تباحثنا مع الهنود خلال هذه الزيارة حول استخراج النفط.
واضاف، انه جري البحث ايضا حول تطوير حقل 'فرزاد بي' وتم تحقيق تقدم جيد، وبصورة عامة كنا متفقين حول الاطار العام وسنصل الي النتيجة في التفاصيل ايضا ان شاء الله تعالي.
وفيما ان كانت عملية تطوير الطبقات النفطية في حقل 'بارس الجنوبي' ستفوض لشركة 'ميرسك اويل' الدنماركية اشار وزير النفط، الي ان دمج شركة 'ميرسك اويل' بشركة 'توتال' قد تم بصورة نهائية واضاف، ان تطوير الطبقات النفطية في حقل 'بارس جنوبي' للغاز لن يسلم لشركة 'توتال' بسهولة.
وحول مقايضة النفط الخام المنتج في كركوك بالعراق قال زنكنة، ان ترانزيت نفط العراق (عبر ايران) لم ينتف لغاية الان.
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اقتصاد

وزير النفط الايراني

حقل فرزاد بي

حقل بارس الجنوبي

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وزير النفط: ايران والهند متفقتان حول الاطار العام لتطوير حقل

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