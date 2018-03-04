كتائب حزب الله: البرلمان شرع مقاومة القوات الاميركية في العراق

وذكر بيان لكتائب حزب الله، السبت ، أن 'قرار مجلس النواب العراقي يؤكد حق الشعب في مقاومة كل قوات أجنبية'، لافتا إلي أن 'الإدارة الأميركية تصر علي إبقاء قواتها في العراق وستعمل للالتفاف علي هذا القرار' .

وأكد البيان، أن 'الإدارة الأميركية ستخلق مجموعات إرهابية جديدة لتبرر بقاء قواتها في العراق' .

ولفت البيان الي إن 'قرار مجلس النواب، يؤكد حق الشعب العراقي، في مواجهة ومقاومة كل قوات أجنبية، تتحدي إرادته، وتصر علي انتهاك سيادته' .

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت في جلسته، الخميس الماضي، علي صيغه قرار لتقديم كتاب شكر وتقدير الي كل الدول التي ساعدت العراق، ومطالبة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي بتحديد فترة زمنية لمغادرة القوات الأجنبية .

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