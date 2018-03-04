كتائب حزب الله: البرلمان شرع مقاومة القوات الاميركية في العراق

بغداد / 4 اذار /مارس /ارنا-
أكدت كتائب حزب الله في العراق السبت، ان الادارة الامريكية مصرة علي إبقاء قواتها في العراق، مبينة انها ستخلق مجموعات إرهابية جديدة لتبرير وجودها .

وذكر بيان لكتائب حزب الله، السبت ، أن 'قرار مجلس النواب العراقي يؤكد حق الشعب في مقاومة كل قوات أجنبية'، لافتا إلي أن 'الإدارة الأميركية تصر علي إبقاء قواتها في العراق وستعمل للالتفاف علي هذا القرار' .
وأكد البيان، أن 'الإدارة الأميركية ستخلق مجموعات إرهابية جديدة لتبرر بقاء قواتها في العراق' .
ولفت البيان الي إن 'قرار مجلس النواب، يؤكد حق الشعب العراقي، في مواجهة ومقاومة كل قوات أجنبية، تتحدي إرادته، وتصر علي انتهاك سيادته' .
وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت في جلسته، الخميس الماضي، علي صيغه قرار لتقديم كتاب شكر وتقدير الي كل الدول التي ساعدت العراق، ومطالبة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي بتحديد فترة زمنية لمغادرة القوات الأجنبية .
انتهي ع ص ** 2342



برچسب ها

سياسي

العراق

كتائب حزب الله

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

كتائب حزب الله: البرلمان شرع مقاومة القوات الاميركية في العراق

معظم المشاهدات

مندوب ايران في مجلس حقوق الانسان: الارهابيون يستخدمون المدنيين دروعا بشرية

مندوب ايران في مجلس حقوق الانسان: الارهابيون يستخدمون المدنيين دروعا بشرية

التفاوض حول الصواریخ الایرانیة مشروط بتدمیر الاسلحة النوویة وصواریخ امیركا واوروبا بعیدة المدي

المتحدث باسم القوات المسلحة:

التفاوض حول الصواریخ الایرانیة مشروط بتدمیر الاسلحة النوویة وصواریخ امیركا واوروبا بعیدة المدي

5.5 مليار دولار قيمة الصادرات غير النفطية الايرانية الي العراق

5.5 مليار دولار قيمة الصادرات غير النفطية الايرانية الي العراق

قائد الدفاع الجوي الايراني: منظومة `باور 373` تحولت الي كابوس للاعداء

قائد الدفاع الجوي الايراني: منظومة 'باور 373' تحولت الي كابوس للاعداء

سفير ايران في الكويت: نحو 100 الف كويتي زاروا ايران العام الماضي

سفير ايران في الكويت: نحو 100 الف كويتي زاروا ايران العام الماضي

أحدث الأخبار

صادرات ايران الي تركمنستان بلغت 400 مليون دولار خلال 11 شهرا

صادرات ايران الي تركمنستان بلغت 400 مليون دولار خلال 11 شهرا

لا يمكن لغاية الان تاكيد العثور علي الصندوق الاسود للطائرة المنكوبة

منظمة الطيران المدني الايراني:

لا يمكن لغاية الان تاكيد العثور علي الصندوق الاسود للطائرة المنكوبة

وزير النفط: ايران والهند متفقتان حول الاطار العام لتطوير حقل `فرزاد بي` الغازي

وزير النفط: ايران والهند متفقتان حول الاطار العام لتطوير حقل 'فرزاد بي' الغازي

عصائب اهل الحق ترد علي اتهامات نظام البحرين وتصفه بالفاشل والعاجز

عصائب اهل الحق ترد علي اتهامات نظام البحرين وتصفه بالفاشل والعاجز

كتائب حزب الله: البرلمان شرع مقاومة القوات الاميركية في العراق

كتائب حزب الله: البرلمان شرع مقاومة القوات الاميركية في العراق

موضوعات مرتبط