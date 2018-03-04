عصائب اهل الحق ترد علي اتهامات نظام البحرين وتصفه بالفاشل والعاجز

وقال العذاري في تصريح لوكالة بغداد اليوم الاخبارية، ان 'اتهامات حكومة البحرين لحركة العصائب تأتي في إطار فشل السلطات في ادارة الثورة البحرينية الرافضة للسياسات القمعية التي تنتهجها' .

وأضاف الناطق باسم صادقون، أن 'حكومة البحرين عاجزة عن معالجة مطالب الثورة البحرينية التي لا تزال مستمرة منذ سبع سنوات'، مؤكدا ان 'سلطات البحرين تنتهك جميع اتفاقيات حقوق الانسان' .

وأعرب ليث العذاري عن 'تضامن حركته مع الشعب البحريني في حقوقه المشروعة' .

وكانت السلطات البحرينية ادعت في وقت سابق، امس السبت، إحباط عدد من الأعمال الإرهابية والقبض علي 116 من عناصر يشكلون 'تنظيماً إرهابياً'، فيما اتهمت عصائب أهل الحق في العراق، وحزب الله في لبنان، والحرس الثوري الإيراني، بدعم وتدريب هذا التنظيم للقيام بعمليات في البلاد، حسب زعمها.

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