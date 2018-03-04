مدير عام 'ارنا' يعلن الاستعداد لتطوير التعاون مع وسائل الاعلام السورية

وخلال استقباله وفدا اعلاميا سوريا يضم 35 من مدراء ورؤساء تحرير ومندوبي وسائل الاعلام السورية في مقر الوكالة بطهران السبت، قال هاشمي، ان احد مجالات التعاون بين وسائل اعلام البلدين هو تبيين الفرق بين الجهاد وبين العنف والتطرف، لشباب وشعوب العالم كي لا تتمكن الجماعات المتطرفة من استغلال مشاعر الشباب.

واكد هاشمي ضرورة التنويع في النتاجات الخبرية واضاف، رغم الاهمية الكبيرة لتغطية الاحداث السياسية الا انه علي وسائل الاعلام مزاولة انشطتها كذلك في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية والاحداث الرياضية والاجتماعية للبلدين، كي يتعرف الراي العام علي مختلف مجالات التعاون بينهما.

وفي التعليق علي تصريح لاحد الصحفيين السوريين الذي اعرب عن سروره لمنجزات ايران رغم الحظر قال مدير عام 'ارنا'، من المؤكد ان الحظر لا يمكنه منع التقدم، فايران اليوم حققت منحزات باهرة في مختلف القطاعات الطبية والزراعية والتقنية وان الشركات المعرفية اليوم في ايران متنامية.

واضاف، ان ايران تتبوأ اليوم المرتبة 15 من حيث انتاج العلم في العالم ورغم ان نسبة سكانها يبلغ 1 بالمائة في العالم فانها تنتج 2 بالمائة من المقالات العلمية علي الصعيد العالمي.

كما رحب هاشمي بالتعاون التدريبي بين 'ارنا' ووسائل الاعلام السورية.

وطرح اعضاء الوفد الاعلامي السوري خلال اللقاء وجهات نظرهم حول مجالات التعاون الممكنة مع 'ارنا'.

كما تفقد اعضاء الوفد غرفة تحرير الاخبار في وكالة 'ارنا' وتعرفوا عن كثب علي مراحل انتاج واعداد وبث الاخبار فيها.

انتهي ** 2342

