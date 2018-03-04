معاون قائد محور الشمال في الحشد الشعبي: لولا الخبراء الايرانيين لاكتسح الارهاب دول المنطقة

وقال عبدالحسين في حديث خاص مع مراسل (ارنا)، انه 'كان لحضور الخبراء العسكريين الايرانيين في العراق وفي دول المنطقة التي تعرضت لغزو العصابات الارهابية اثر كبير في كسر شوكة هذه العصابات في عموم المنطقة والحاق الهزيمة بها' .

واضاف، 'لولا وجود الخبراء الايرانيين في العراق لما هزم الارهاب ولما انتصر العراق علي داعش، ولكان الارهاب قد توسع وامتد الي عموم بلدان المنطقة وبدون استثناء' .

واشار الي انه 'كان دور الخبراء الايرانيين هو اشبه بدور الابوة، وذلك من خلال الاستفادة من خبراتهم العسكرية في العمليات وكيفية التقدم وتحرير الاراضي من يد الارهابيين والدواعش، حيث كانوا ينقلون لنا ما لديهم من خبرات بكل امانة وصدق' .

ولفت معاون قائد محور الشمال في الحشد الشعبي 'كانت هناك ميزة فريدة يتميز بها الخبراء الايرانيون عن الاخرين، وهي تواجدهم في مناطق القتال في الجبهات جنبا الي جنب مع القوات المقاتلة، وكانوا يقدمون للقادة والقوات الاستشارات الحقيقية والواقعية علي الارض وكلما كانوا يقدمون من استشارات كنا سرعان ما نقطف ثمارها الايجابية ونحقق الانتصارات السريعة علي الارهابيين' .

وتابع ان 'العمليات التي قامت بها القوات الامنية العراقية والحشد الشعبي حققت انتصارات تلو الانتصارات علي عصابات داعش وتمكنت من الحاق الهزيمة بهذه العصابات الارهابية، من خلال تواجد هؤلاء الخبراء وتوجيهاتهم الصادقة للقوات ونصائحهم هي التي كانت وراء سر الانتصارات' .

واكد عبدالحسين علي ان 'وجود الخبراء الايرانيين كان له انعكاسات ايجابية كبيرة اخري علي ارض الواقع، وهذه الانعكاسات كانت لاتقتصر علي القتال ضد الارهاب فقط وانما وجودهم كان سببا في توحيد جميع فصائل المقاومة الاسلامية والقوات الامنية وقوات الحشد الشعبي، وهذا بالتاكيد هو انعكاس لتوجيهات المسؤولين في الجمهورية الاسلامية وحرصهم علي ضرورة وحدة الصف العراقي والقوات العراقية بمختلف مسمياتها وتحشيد جميع هذه القوي في مواجهة الارهاب' .

وشدد علي ان 'الدور الايجابي للحاج قاسم سليماني بتوجيه من الامام الخامنئي (حفظه الله) هو دور خالد في اذهان الشعب العراقي وشعوب المنطقة وسوف لاينسوه ابدا، ولولا قيام المستشارين الايرانيين بدورهم الايجابي في المنطقة لما انتصرت المنطقة علي الارهاب ولكانت شعوب المنطقة الان ليست بما هي عليه اليوم ولكانت داعش سيطرت علي جميع مقدرات هذه الشعوب، لكن هذا الدور هو الذي احبط هذا المخطط الصهيوامريكي الذي كان يستهدف دول المنطقة برمتها واوقف تقدم عصابات داعش في جميع المناطق ومن ثم ملاحقتهم والقضاء عليهم' .

واستطرد القيادي في الحشد الشعبي قائلا 'وهذا بطبيعة الحال ياتي من خلال الخبرة الميدانية الكبيرة والايمان المطلق بالله عز وجل والاخلاق الحميدة والتواضع لدي هؤلاء الخبراء الذي انعكس بشكل كبير علي الارض وعلي طبيعة الظروف القتالية واستبسال المقاتلين حتي الحاق الهزيمة بالعدو ودحره' .

انتهي ع ص ** 2342

