بمدينة مشهد؛

تكريم الخبير اللبناني في شؤون الدراسات الإيرانية

مشهد/3 آذار/مارس/إرنا- عقد حفل تكريمي للخبير في شؤون الدراسات الإيرانية والأستاذ في اللغة الفارسية والأديب اللبناني الراحل 'فكتور الكك' اليوم السبت في جامعة فردوسي بمدينة مشهد.

وصرح مساعد تنمية العلاقات الثقافية الدولية في رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية 'عباس خامه يار'، 'ان هذا الأديب والباحث اللبناني كان كسائر الكتاب المسيحيين المثقفين المعاصرين له بمن فيهم 'سليمان كتاني' و'جورج جرداق' و'جوزف الهاشم' كان متأثرا جدا بالتعاليم والثقافة الإسلامية.
وأضاف خامه يار، ان المرحوم الكك كان متيما بحب الثقافة الإسلامية وقرض العديد من القصائد القيمة في مديح ورثاء الرسول الكريم محمد (ص) وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين والإمام علي بن موسي الرضا عليهم السلام.
واستمر بالقول، 'ان الكك كان ينهي رحلاته الي إيران بزيارة الإمام الرضا عليه السلام، وكان يقول، 'أنا مسيحي، ولكن تعامل الإسلام بحرية مع أتباع الديانات الأخري، وقضية مناظرة الإمام رضا مع أكبر مسؤول مسيحي في زمانه هي التي جذبتني إلي الشخصية العظيمة لهذا الإمام'.
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تكريم الخبير اللبناني في شؤون الدراسات الإيرانية

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