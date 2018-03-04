خاص بإرنا؛

توقيع عقد أول محطة شمسية بعد الإتفاق النووي

طهران / 3 اذار /مارس / ارنا – أعلن المدير التنفيذي لمنطقة كرمسار الإقتصادية عبد الرضا نادري توقيع عقد أول محطة شمسية بعد الإتفاق النووي بسعة 100 ميغاواط في منطقة كرمسار الإقتصادية (شرق طهران).

وفي تصريح لإرنا علي هامش مراسم توقيع عقد إنشاء أول محطة شمسية بعد الإتفاق النووي اليوم السبت بين مؤسسة تطوير وتحديث الصناعات الإيرانية (ايدرو) وشركة 'كارلو مارسكا' الإيطالية قال نادري انه وفقاً للعقد فقد تقرر إنشاء محطة للطاقة الشمسية بمئة مليون دولار من قبل الشركة الإيطالية بسعة إنتاجية تصل إلي 100 ميغاواط سوف يتم ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية.
وقال: نظراً إلي أن عقد إنشاء المحطة تم تنظيمه علي شكل إلاجارة وسوف تستمر الإجارة من 20 إلي 25 سنة علي أن يحول لصالح منطقة كرمسار الإقتصادية بعد تلك الفترة لتقوم باستثمارها.
ولفت إلي أن الشركة الإيطالية تقوم بتوفير الكثير من معداتها وقطعاتها من الشركات الإيرانية مشيراً إلي أن هذا الأمر سيوفر المزيد من فرص العمل في المنطقة.
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توقيع عقد أول محطة شمسية بعد الإتفاق النووي

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