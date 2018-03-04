كشف وضبط طن و540 كيلوغراما من المخدرات جنوب شرق ايران

زاهدان/3آذار/مارس- اعلنت قوات حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران عن كشف وضبط طن و540 كيلوغراما من المخدرات خلال اشتباكات مع المهربين المسلحين علي حدود مدينة سراوان الواقعة جنوب شرق المحافظة.
وفر المهربون بعد ساعات من الاشتباك مع قوات حرس الحدود لمدينة سراوان والقوي الامنية الاخري الي اراضي الدولة المجاورة ( باكستان) تاركين وراءهم هذه الشحنة من المخدرات كما تمت مصادرة دراجة نارية خلال العميلة.انتهي**2018 ** 1837
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