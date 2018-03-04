كشف وضبط طن و540 كيلوغراما من المخدرات جنوب شرق ايران

وفر المهربون بعد ساعات من الاشتباك مع قوات حرس الحدود لمدينة سراوان والقوي الامنية الاخري الي اراضي الدولة المجاورة ( باكستان) تاركين وراءهم هذه الشحنة من المخدرات كما تمت مصادرة دراجة نارية خلال العميلة.

انتهي**2018 ** 1837

