ايران تحرز ميداليتين ذهبية وفضية ضمن بطولة آسيا للمصارعة الحرة

وبحسب التقارير اتحاد المصارعة للجمهورية الاسلامية الايرانية، فقد فاز المصارع الايراني 'عزت الله اكبري' علي منافسه الاوزبكي في مباراة الوزن 79 وذلك بنتيجة 5 مقابل 0 ليحوز علي الميدالية الذهبية ضمن الاوزان الـ 5 الاولي من هذه البطولة.

من جانب اخر، واجه المصارع الايراني 'مجتبي قليج' منافسا اوزبكيا آخر في مباراة الوزن 97 وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 5 مقابل 3 ليحرز الميدالية الفضية في بطولة اسيا للمصارعة الحرة.

يذكر ان الفريق الايراني للمصارعة الحرة سيشارك غدا الاحد في مرحلة الاوزان الـ 5 الثانية والاخيرة من بطولة اسيا للمصارعة الحرة والمقامة منذ الـ 26 من فبراير الماضي لغاية 4 مارس الحالين في مدينة بيشكك القرغيزية.

انتهي** ح ع

