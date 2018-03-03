ايران تحرز ميداليتين ذهبية وفضية ضمن بطولة آسيا للمصارعة الحرة

طهران /3 اذار/مارس/ ارنا – تمكّن فريق ايران للمصارعة الحرة المشارك ببطولة اسيا المقامة في جمهورية قرغيزيا، من احراز ميدالية ذهبية والاخري فضية ضمن الاوزان الـ 5 الاولي من هذه المباريات.

وبحسب التقارير اتحاد المصارعة للجمهورية الاسلامية الايرانية، فقد فاز المصارع الايراني 'عزت الله اكبري' علي منافسه الاوزبكي في مباراة الوزن 79 وذلك بنتيجة 5 مقابل 0 ليحوز علي الميدالية الذهبية ضمن الاوزان الـ 5 الاولي من هذه البطولة.
من جانب اخر، واجه المصارع الايراني 'مجتبي قليج' منافسا اوزبكيا آخر في مباراة الوزن 97 وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 5 مقابل 3 ليحرز الميدالية الفضية في بطولة اسيا للمصارعة الحرة.
يذكر ان الفريق الايراني للمصارعة الحرة سيشارك غدا الاحد في مرحلة الاوزان الـ 5 الثانية والاخيرة من بطولة اسيا للمصارعة الحرة والمقامة منذ الـ 26 من فبراير الماضي لغاية 4 مارس الحالين في مدينة بيشكك القرغيزية.
انتهي** ح ع



برچسب ها

ورزش

ايران تحرز

ذهبية وفضية

بطولة آسيا للمصارعة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران تحرز ميداليتين ذهبية وفضية ضمن بطولة آسيا للمصارعة الحرة

معظم المشاهدات

ايران: ربط الاتفاق النووي بقضايا اخري امر غير مقبول

ايران: ربط الاتفاق النووي بقضايا اخري امر غير مقبول

قائد الثورة: الشهادة تجارة رابحة جدا

قائد الثورة: الشهادة تجارة رابحة جدا

مندوب ايران في مجلس حقوق الانسان: الارهابيون يستخدمون المدنيين دروعا بشرية

مندوب ايران في مجلس حقوق الانسان: الارهابيون يستخدمون المدنيين دروعا بشرية

محادثات ايرانية باكستانية بشان الاوضاع الاقليمية

محادثات ايرانية باكستانية بشان الاوضاع الاقليمية

قاسمي: الحكومة الايرانية عازمة علي الارتقاء بحقوق المواطنين

قاسمي: الحكومة الايرانية عازمة علي الارتقاء بحقوق المواطنين

أحدث الأخبار

ايران تحرز ميداليتين ذهبية وفضية ضمن بطولة آسيا للمصارعة الحرة

ايران تحرز ميداليتين ذهبية وفضية ضمن بطولة آسيا للمصارعة الحرة

تصدير 900 مليون دولار من السلع من المحافظة المركزية

تصدير 900 مليون دولار من السلع من المحافظة المركزية

مساعد وزير الخارجية الياباني يلتقي ظريف

مساعد وزير الخارجية الياباني يلتقي ظريف

مساعد وزير الخارجية الياباني يلتقي ظريف

مساعد وزير الخارجية الياباني يلتقي ظريف

إيران وشركة إيطالية تبرمان عقدا لإنشاء محطة للطاقة الشمسية

إيران وشركة إيطالية تبرمان عقدا لإنشاء محطة للطاقة الشمسية

موضوعات مرتبط