تصدير 900 مليون دولار من السلع من المحافظة المركزية

اراك/3آذار/مارس- ارنا - اعلن محافظ المحافظة المركزية 'وسط ' علي آقازاده عن تصدير 900 مليون دولار من السلع والبضائع من المحافظة الي الخارج منذ بداية العام الايراني الحالي الذي بدا في 21آذار/مارس الماضي.

وقال آقازاده في تصريح له اليوم السبت علي هامش ملتقي 'تنمية الصادرات؛ التحديات والالزامات' في المحافظة المركزية ان هذه السلع تم تصديرها الي 72 دولة في العالم بما فيها افغانستان وتركيا والعراق وباكستان وطاجيكستان وايطاليا والتركمنستان والصومال وروسيا وارمينيا وكازاخستان وبلغاريا.
وتابع ان المنتجات الزراعية كانت تشكل فقط 50 الي 60 مليون دولار من اجمالي هذا المبلغ الامر الذي يدل علي حيوية قطاع الصناعة وتطوره في المحافظة مضيفا ان قيمه صادرات السلع من المحافظة المركزية الي الخارج ستبلغ مليار دولار بنهاية هذا العام.
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المحافطة المركزية

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تصدير

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تصدير 900 مليون دولار من السلع من المحافظة المركزية

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