خبير روسي : ايران حالت دون سقوط سوريا والعراق بيد داعش

موسكو / 3 اذار / مارس / ارنا – قال رئيس مركز الابحاث السياسية والستراتيجية الروسي 'فلاديمير زاخاروف' ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بلورت ابرز النماذج تاثيرا في مجال الحرب ضد جماعة 'داعش' الارهابية وذلك مقارنة بسائر الدول التي دخلت هذه المواجهة؛ مضيفا ان ايران تمكنت من خلال دورها الاستشاري ان تمنع من سقوط سوريا والعراق بيد هذا التنظيم الارهابي.

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' من موسكو اليوم السبت، اكد زاخاروف ان هناك عدد قليل من الدول التي تخوض حربا حقيقية ضد الارهابيين وخاصة داعش بوصفة اخطر الجماعات الارهابية في العالم؛ واردف انه سوي البلدين سوريا والعراق التي باتت ضحية للارهاب فإن روسيا وايران جسدا مواجهة مؤثرة ضد زمرة داعش.
وتابع القول ان ايران قدمت الدعم بانتظام الي سوريا والعراق في حربهما ضد داعش وتمكنت بواسطة مساعداتها الاستشارية من الحيلولة دون سقوط هذين البلدين.
وشدد رئيس مركز الابحاث السياسية والستراتيجية الروسي قائلا انه رغم ما تروج له داعش وباقي الجماعات الارهابية في الشرق الاوسط فإن هذه الزمر لاتربطها اي صلة بالدين وانما تحولت الي آلية بيد امريكا وحلفائها.
وتابع القول ان امريكا تقدم الدعم الي داعش لان هذا التنظيم الارهابي يشكل جزء من الجيش الامريكي.
ونقل زاخاروف عن ان 'احد موالي جماعة داعش الارهابية في روسيا' والذي كان يروج لهذه الجماعة، قوله بأنه يتسلم مساعدات من جانب امريكا وكان يضع النساء بثمن بخس تحت امرة عناصره؛ مبينا ان داعش وعبر استخدام هذه الوسائل وآليات دعائية اخري تمكن من اغراء واستقطاب آلاف الاشخاص في مختلف بلدان العالم.
وفي الختام لفت الخبير الستيراتيجي الروسي الي ان امريكا لن تدخل في مواجهة حقيقية ضد داعش وانما استغلال هذه الظاهرة البغيضة يشكل جانبا من السياسة الخارجية في هذا البلد.
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خبير روسي : ايران حالت دون سقوط سوريا والعراق بيد داعش

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