عمليات نقل أشلاء ضحايا حادث طائرة الركاب تستمر حتي شهر أيار

وأضاف 'محسن مؤمني' في حديث حصري لإرنا، 'ان التساقط الكثيف للثلوج عرقل عمليات البحث ونقل الأشلاء' مضيفا، انه علي الرغم من سوء الحالة الجوية تتواجد العديد من فرق الإغاثة والإنقاذ لجمعية الهلال الأحمر في هذه المنطقة منذ وقوع الحادث.

كما أكد المدير العام لجمعية الهلال الأحمر في إصفهان، 'ان البرودة الشديدة للجو وهطول الأمطار الغزيرة في منطقة سقوط الطائرة، لم يسفرا عن أي حادث لأي أحد من قوات الإغاثة والإنقاذ'، مفندا الخبر المنتشر حول مقتل أحد أفراد هذه القوات.

وكانت قد سقطت الطائرة المذكورة من طراز 'إية تي آر -72' والتي كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) في رحلة لها من طهران الي مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) قد سقطت صباح الاحد 18 شباط/فبراير الماضي في مرتفعات منطقة بادنا التابعة لسميرُم الواقعة جنوبي محافظة اصفهان مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا علي متنها.

وبعد 48 ساعة من عمليات البحث، تم العثور علي حطام هذه الطائرة يوم الثلاثاء 20 شباط/فبراير علي مرتفعات جبل 'نُقُل' الذي يقع بين مدينتي سميرُم التابعة لمحافظة إصفهان ودِنا التابعة لكهكيلوية وبوير أحمد وبعد ذلك بدأ البحث للعثور علي حطام الطائرة وصندوقها الأسود ونقل الأشلاء المتناثرة لجثامين ركابها.

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