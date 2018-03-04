المدير العام لجمعية الهلال الأحمر في إصفهان؛

عمليات نقل أشلاء ضحايا حادث طائرة الركاب تستمر حتي شهر أيار

إصفهان/3 آذار/مارس/إرنا- قال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر بمحافظة إصفهان (وسط)، ان عمليات البحث عن جثامين ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الإيرانية 'إية تي آر 72' التي كانت متجهة من طهران الي ياسوج (جنوب غرب) تسير ببطء جدا بسبب صعوبة الظروف ويبدو أنها ستستمر حتي شهر أيار/مايو المقبل.

وأضاف 'محسن مؤمني' في حديث حصري لإرنا، 'ان التساقط الكثيف للثلوج عرقل عمليات البحث ونقل الأشلاء' مضيفا، انه علي الرغم من سوء الحالة الجوية تتواجد العديد من فرق الإغاثة والإنقاذ لجمعية الهلال الأحمر في هذه المنطقة منذ وقوع الحادث.
كما أكد المدير العام لجمعية الهلال الأحمر في إصفهان، 'ان البرودة الشديدة للجو وهطول الأمطار الغزيرة في منطقة سقوط الطائرة، لم يسفرا عن أي حادث لأي أحد من قوات الإغاثة والإنقاذ'، مفندا الخبر المنتشر حول مقتل أحد أفراد هذه القوات.
وكانت قد سقطت الطائرة المذكورة من طراز 'إية تي آر -72' والتي كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) في رحلة لها من طهران الي مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) قد سقطت صباح الاحد 18 شباط/فبراير الماضي في مرتفعات منطقة بادنا التابعة لسميرُم الواقعة جنوبي محافظة اصفهان مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا علي متنها.
وبعد 48 ساعة من عمليات البحث، تم العثور علي حطام هذه الطائرة يوم الثلاثاء 20 شباط/فبراير علي مرتفعات جبل 'نُقُل' الذي يقع بين مدينتي سميرُم التابعة لمحافظة إصفهان ودِنا التابعة لكهكيلوية وبوير أحمد وبعد ذلك بدأ البحث للعثور علي حطام الطائرة وصندوقها الأسود ونقل الأشلاء المتناثرة لجثامين ركابها.
إنتهي**أ م د** 1837



برچسب ها

اجتماعي

حادث تحطم طائرة الركاب الإيرانية

جمعية الهلال الأحمر

إصفهان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

عمليات نقل أشلاء ضحايا حادث طائرة الركاب تستمر حتي شهر أيار

معظم المشاهدات

التفاوض حول الصواریخ الایرانیة مشروط بتدمیر الاسلحة النوویة وصواریخ امیركا واوروبا بعیدة المدي

المتحدث باسم القوات المسلحة:

التفاوض حول الصواریخ الایرانیة مشروط بتدمیر الاسلحة النوویة وصواریخ امیركا واوروبا بعیدة المدي

مندوب ايران في مجلس حقوق الانسان: الارهابيون يستخدمون المدنيين دروعا بشرية

مندوب ايران في مجلس حقوق الانسان: الارهابيون يستخدمون المدنيين دروعا بشرية

5.5 مليار دولار قيمة الصادرات غير النفطية الايرانية الي العراق

5.5 مليار دولار قيمة الصادرات غير النفطية الايرانية الي العراق

قائد الدفاع الجوي الايراني: منظومة `باور 373` تحولت الي كابوس للاعداء

قائد الدفاع الجوي الايراني: منظومة 'باور 373' تحولت الي كابوس للاعداء

سفير ايران في الكويت: نحو 100 الف كويتي زاروا ايران العام الماضي

سفير ايران في الكويت: نحو 100 الف كويتي زاروا ايران العام الماضي

أحدث الأخبار

‎قاسمي : لقاء ظريف مع جان كيري بميونيخ تم في اطارخدمة المصالح القومية

‎قاسمي : لقاء ظريف مع جان كيري بميونيخ تم في اطارخدمة المصالح القومية

وفد إعلامي سوري يزور إرنا

وفد إعلامي سوري يزور إرنا

تكريم الخبير اللبناني في شؤون الدراسات الإيرانية

بمدينة مشهد؛

تكريم الخبير اللبناني في شؤون الدراسات الإيرانية

وفد إعلامي سوري يزور إرنا

وفد إعلامي سوري يزور إرنا

إنطلاق فعاليات القسم الدولي لمهرجان فجر للموضة والألبسة

إنطلاق فعاليات القسم الدولي لمهرجان فجر للموضة والألبسة

موضوعات مرتبط