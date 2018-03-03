ايران ترفض التضييق علي شبكات التواصل الاجتماعي

وخلال لقائه وفدا إعلاميا سوريا اليوم السبت أكد سلطاني فر إن الحكومة تسعي إلي رفع مستوي الوعي الجماهيري وضرورة الإستفادة من شبكات التواصل الإجتماعي وترفض التضييق عليها أو إغلاقها.

وأشار إلي إنتشار الأمن في سوريا ونجاح المقاومة في هذا البلد معرباً عن أمله بتطوير التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والإعلامية مع تحقيق الإستقرار الكامل في سوريا.

وأعرب عن اعتقاده بأن تعزيز الأمن القومي مقدمة لتحقيق تطوير البلاد في مختلف المجالات.

وأشار إلي وضع الإعلام في إيران والقوانين المتعلقة قائلاً إنه لا يوجد أية قيود علي إصدار تراخيص للعمل الإعلامي في إيران إلا في بعض القضايا التخصصية المتعلقة بالأطفال والناشئة.

كما أشار إلي المشاركة الواسعة للمرأة الإيرانية في الإعلام لافتاً إلي أن 50 بالمائة من العمل الصحفي تقوم به المرأة الإيرانية كما إنها تدير نحو ألفين من المؤسسات الإعلامية في البلاد.

من جانبه اعرب رئيس إتحاد الصحفيين السوريين موسي عبد النور عن أمله بأن يتحقق الأمن والأستقرار في سوريا بفضل المقاومة الشعبية وتصدي الحكومة السورية ومساعدة الأشقاء في إيران ورغماً عن المؤامرات الواسعة وأن يتم تعزيز التعاون الثقافي والإعلامي بين البلدين.

وأشار إلي إقامة مهرجان اعلامي في سوريا وقال إنه يمكن إقامة مهرجان إقليمي في حال تم التفاهم بين البلدين علي ذلك لافتاً إلي أن مثل هذا المهرجان يمكن أن يشكل مقدمة للتعاون القادم والإستفادة من الإمكانيات الإعلامية للبلدين.

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