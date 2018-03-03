قائد في حرس الثورة الاسلامية :

تحديد الاهداف وفي الوقت المناسب بواسطة قائد الثورة الاسلامية حقّق انتصارات المقاومة

جرجان / 3 اذار/مارس/ ارنا – قال نائب قائد القوة البرّية في حرس الثورة الاسلامية للشؤون الاستخبارية 'العميد حميد محبي' ان سماحة قائد الثورة الاسلامية ومنذ بدء التحركات في سوريا حدّد عمق المؤامرة التي حاكها الاعداء؛ مبينا ان الانتصارات التي تحققها جبهة المقاومة اليوم هي بفضل هذا الوعي وتحديد المؤامرة في الوقت المناسب وتوجيهات سماحته الحكيمة.

ولفت العميد محبي الي العلاقات القائمة اليوم بين ايران وروسيا ودعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجمهورية الاسلامية؛ مصرحا انه 'خلال الايام الماضية لحظنا اول فيتو روسي لصالح ايران في الامم المتحدة'؛ ومعربا عن ثقته باستمرار مواقف روسيا الداعمة لايران.
وتابع القول، ان بوتين اصدر خلال الفترة الاخيرة مرسوما يقضي بالسماح للايرانيين والمسلمين الشيعة بتأسيس مساجد في ارجاء روسيا فضلا عن قيامهم بالنشاطات الثقافية في هذا البلد؛ مضيفا كما اوعز (بوتين) ببيع كافة المحاصيل الزراعية الايرانية داخل روسيا.
وقال نائب قائد القوة البرية للحرس الثوري للشؤون الاستخبارية، ان الاعداء بذلوا جهودهم لقطع الاتصال وفصل الحدود البرية الايرانية عن حدود لبنان وحزب الله من خلال تاسيس حكومتين عميلتين علي غرار طالبان وداعش في هذين البلدين وصولا الي مآربهم في المنطقة.
وتابع القول، ان واحدا من هذه الاهداف تجسّد في تضييق الخناق علي الحكومة الرسمية في لبنان بما يؤدي الي قطع المساعدات عن حزب الله وتجريده السلاح وبالتالي اقصائه من المعادلات السياسية والامنية في المنطقة من اجل النهوض بالمستوي الامني للكيان الصهيوني.
وخلص الي ان الامريكان يعتبرون بانه 'من خلال بسط السيطرة علي الخليج الفارسي ستتاح لهم امكانية السيطرة علي العالم اجمع'؛ لكن هذه الامنية لن تتحقق بفضل الجمهورية الاسلامية وتواجدها في الساحة.
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تحديد الاهداف وفي الوقت المناسب بواسطة قائد الثورة الاسلامية حقّق انتصارات المقاومة

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