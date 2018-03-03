ایران تشارك فی المسابقات العسكریة الدولیة فی روسیا لعام 2018

موسكو/3آذار/مارس- ارنا - ستشارك القوات المسلحة الایرانیة للمرة الثالثة فی المسابقات العسكریة الدولیة التی ستستضیفها روسیا خلال العام 2018 لاظهار قدراتها باستخدام الذخائر الحربیة الحقیقیة.

وقال رئیس دائرة التدریب فی هیئة الاركان العامة للقوات المسلحة الایرانیة العمید حسین شكوهی الذی یزور روسیا علی راس وفد عسكری رفیع المستوی بدعوة من وزیر الدفاع الروسی للمشاركة فی الاجتماع الثانی للمسابقات العسكریة الدولیة قال الیوم السبت فی تصریح له لمراسل ارنا ان ایران شاركت فی هذه المسابقات فی ثمانیة حقول فی 2016 و13 حقلا فی 2017 مشیرا الی ان ایران بصدد المشاركة فی هذه الدورة من المسابقات بمزید من الحقول.
واضافة الي ایران سشارك فی هذه المسابقات النخبة من العسكریین من الصین وروسیا البیضاء وكازاخستان واذربیجان.
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ایران تشارك فی المسابقات العسكریة الدولیة فی روسیا لعام 2018

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