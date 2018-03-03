ایران تشارك فی المسابقات العسكریة الدولیة فی روسیا لعام 2018

وقال رئیس دائرة التدریب فی هیئة الاركان العامة للقوات المسلحة الایرانیة العمید حسین شكوهی الذی یزور روسیا علی راس وفد عسكری رفیع المستوی بدعوة من وزیر الدفاع الروسی للمشاركة فی الاجتماع الثانی للمسابقات العسكریة الدولیة قال الیوم السبت فی تصریح له لمراسل ارنا ان ایران شاركت فی هذه المسابقات فی ثمانیة حقول فی 2016 و13 حقلا فی 2017 مشیرا الی ان ایران بصدد المشاركة فی هذه الدورة من المسابقات بمزید من الحقول.

واضافة الي ایران سشارك فی هذه المسابقات النخبة من العسكریین من الصین وروسیا البیضاء وكازاخستان واذربیجان.

انتهی**2018 ** 1837

