التعاون بين موسكو وطهران يضطلع بدور مؤثر في تقويض التحديات الاقليمية

جاءت تصريحات السفير الروسي هذه في لقائه اليوم السبت بالمساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي للشؤرون الدولية 'حسين امير عبداللهيان'؛ منوها الي اهمية التعاون بين ايران وروسيا.

الي ذلك، وصف امير عبداللهيان العلاقات بين ايران وروسيا بالايجابية؛ مصرحا ان التعاون البرلماني وبين اللجان التخصصية في كل من برلماني البلدين ايران وروسيا يقوم بدور فاعل في مجال تنمية العلاقات الثنائية.

وتابع قائلا ان العلاقات البرلمانية بين طهران وموسيكو تشكل ضرورة لدعم مسيرة التعامل بين البلدين.

يذكر ان الجانبين الايراني والروسي استعرضا في هذا اللقاء وجهات النظر بشأن عقد ثاني اجتماع للجنة البرلمانية المشتركة العليا بين البلدين؛ كما اعربا عن اراتياحهما من تنامي العلاقات الثنائية.

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