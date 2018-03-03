بروجردي يزور موسكو لحضور مؤتمر ساراتوف الإقتصادي

وحسبما أفادت إرنا اليوم السبت، تستمر زيارة بروجردي الي روسيا ليومي 5 و6 من شهر آذار/مارس الجاري بهدف المشاركة في مؤتمر ساراتوف السنوي في العاصمة الروسية موسكو والذي يعقد هذا العام تحت عنوان 'مستقبل المناطق: تعزيز التعاون'.

يذكر، ان الهدف من هذا الملتقي هو دراسة الخبرات وتبادل التجارب في مجال تطوير المناطق المختلفة وإقامة العلاقات التجارية بين الشركات والتجار والمستثمرين وصياغة مشاريع مشتركة للتغلب علي المشاكل الإقتصادية لهذه المناطق وذلك بحضور ممثلين عن مجلس الدوما الحكومي وأعضاء مجلس الإتحاد الروسي وممثلين عن الإجهزة التنفيذية الفيدرالية والأجهزة التنفيذية بمختلف المناطق والمؤسسات التنموية والأوساط العلمية والتكتلات المدنية والنقابات التجارية وتجار مختلف المناطق في روسيا والبلدان الأخري بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ومن المقرر ان يشارك أعضاء الوفد الإيراني الحاضر في الإجتماع العام للمؤتمر وسبعة إجتماعات علي صعيد الخبراء حول مواضيع الإقتصاد الرقمي وتحسين الظروف التجارية وتطوير سوق المحاصيل الزراعية والإرتقاء بالمستوي التقني للمجمعات الصناعية وتطوير السياحة والتجارة غير الحكومية.

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