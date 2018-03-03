المدير السابق لتوتال: عقد المشاركة في تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي ثابت

وفي تقرير نشره موقع وزارة النفط الإلكتروني اليوم السبت أشار فابياني إلي بعض التحديات التي تواجه عملية استقطاب الإستثمارات الأجنبية إلي إيران مشدداً علي ضرورة أن تظهر إيران المزيد من الليونة في هذا المجال.

ولفت إلي إن إقامة المؤتمرات يمكن أن تسهم في التعرف علي التحديات القائمة ولا يكفي مجرد التفاؤل بالمستقبل وينبغي تنفيذ خطوات مؤثرة اليوم لتحسين الأوضاع المستقبلية.

واشار إلي أن إيران تمتلك أكبر احتياطات الغاز في العالم وقال: إن عقد شركة توتال مع إيران لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي بالتعاون مع شركة النفط الوطنية الصينية ثابت وإن الجانبين توصلا إلي تفاهمات مهمة في هذا المجال.

يذكر ان هنالك عقدا مبرما بين شركات 'توتال' الفرنسية و'سي ان بي سي' الصينية و'بتروناس' الماليزية وبين وزارة النفط الايرانية، بقيمة 4 مليارات و 800 مليون دولار لتطوير المرحلة 11 في حقل 'بارس الجنوبي' للغاز الواقع جنوب ايران.

وكانت حصة توتال من تمويل العقد 50.1 بالمئة فيما كانت حصة شركة النفط الوطنية الصينية المشاركة في العقد 30 بالمائة وحصة شركة بتروبارس الإيرانية 19.9 بالمائة.

ويهدف العقد إلي الوصول إلي أعلي إنتاج في الحقل أي مليارين قدم مكعب من الغاز من المرحلة 11 من الحقل الغازي لبارس الجنوبي.

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