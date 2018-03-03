مسؤول برلماني: مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان كان ناجحا

همدان/3 آذار/مارس/إرنا- اعتبر نائب رئيس اللجنة القانونية والقضائية بمجلس الشوري الإسلامي، ان مؤتمر مجلس حقوق الإنسان السنوي في جنيف لهذه السنة كان ناجحا وقال، 'علي الرغم من معارضة أميركا لحضور وزير العدل الإيراني في هذا المؤتمر، استقبلنا رعاة المؤتمر بحفاوة تامة'.

وقال 'محمد كاظمي' اليوم السبت في تصريح للمراسلين، انه 'ألقي وزير العدل كلمة أمام المؤتمر وخلال اللقاءات التي أجريناها علي هامشه مع وزراء العدل للعديد من البلدان، قدمنا شرحا ودافعنا عن الإجراءات التي يتم إتخاذها في المحاكم الإيرانية'.
وأضاف هذا النائب بمجلس الشوري الإسلامي، في إشارة الي تعديل قانون مكافحة المخدرات، 'ان هذا الموضوع حظي بترحيب بالغ من قبل مختلف أوساط حقوق الإنسان العالمية المشاركة في المؤتمر'.
ووضح، انه وفقا لهذا المشروع سيتم تخفيض الكثير من عقوبات الإعدام للمتورطين في تهريب المخدرات الي الحبس.
وفي معرض إشارته الي لقاءه بالمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، علي هامش مؤتمر جنيف قال، 'انني وضحت له ان التعذيب لا يتموضع أبدا في سجوننا وانه لا يتلائم ومعتقداتنا الدينية كما أعلنت إستعداد إيران لزيارة سجونها من قبل خبراء حقوق الإنسان'.
وفي جانب آخر من حديثه، أضاف كاظمي، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعو لمكافحة إنتهاك حقوق الإنسان من قبل بعض الحكومات المفتعلة للحروب تحت ذرائع فارغة.
كما أشار كاظمي، الي المصادقة علي لائحة الدفاع عن حقوق الطفل ودخولها حيز التنفيذ في المستقبل القريب مضيفا، انه 'ينص هذا القانون علي الحبس والغرامة المالية حتي للآباء والأمهات المقصرين في رعاية أطفالهم والمهملين لتعليمهم'.
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سياسي

اللجنة القانونية والقضائية

مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان

مكافحة المخدرات

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مسؤول برلماني: مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان كان ناجحا

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