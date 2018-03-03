سفير إيران لدي موسكو: إيران مستعدة لإحتمال خروج أمريكا من الإتفاق النووي

وخلال مقابلة مع وكالة تاس الروسية اليوم السبت قال سنائي إن تعاطي الولايات المتحدة مع الإتفاق النووي سوف يؤثر بشكل سلبي علي مفاوضات حل النزاعات الدولية وكذلك علي القوانين الدولية.

وأشار إلي أن الدول المختلفة تراقب تصرفات الولايات المتحدة بشدة وكذلك تراقب سائر الأطراف المعنية بالإتفاق النووي لافتاً الي إن محاولة أحد الأطراف لإنتهاك إتفاق وقعت عليه أهم القوي الدولية وأعضاء مجلس الأمن الدولي وأيدته منظمة الأمم المتحدة سوف تزيل الثقة بديمومة مختلف الإتفاقيات الدولية الأخري.

وأشار إلي أن النقطة الثانية هي إن الرئيس الأمريكي يفضل القضايا الداخلية لبلاده والتنافس الحزبي علي الإلتزامات الدولية للبلاد.

وأكد إن خروج الولايات المتحدة من الإتفاق النووي سيعرض هذا البلد إلي العزلة في المجتمع الدولي مشيراً إلي أن واشنطن تسعي إلي دفع إيران للخروج من الإتفاق النووي لكن الحقيقة هي إن هذا الإتفاق هو إتفاق متعدد الأطراف وإن إيران ستواصل الإلتزام به مادامت جميع الأطراف متلزمة به.

كما شدد علي ضرورة أن تستفيد إيران من مزايا الإتفاق النووي مشيراً إلي أن استمرار الحظر علي ما هو عليه قبل الإتفاق سوف يدفع إيران إلي عدم الإلتزام بتعهداتها.

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