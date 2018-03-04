مشاكل الشرق الاوسط لن تحل باستخدام القوة

واضاف هني في حوار مع مراسل 'ارنا' اليوم السبت، قائلا ان الرؤية التي تقول بأن 'الدول الغربية من شأنها البقاء في منطقة الشرق الاوسط لادارة شؤونها'، باتت من الماضي وتعود الي القرن التاسع عشر؛ مؤكدا ضرورة ان تستلم الدول الاقليمية زمام امور المنطقة اليوم.

وفيما نوّه الي دور الحروب بالانابة غير البناء في المنطقة، قال السفير البريطاني ان السبيل الوحيد لارساء الاستقرار يكمن في ترسيخ توازن القوي علي الصعيد الاقليمي، و'ان يكون للقوي الاجنبية دور المساعدة وتسهيل الامور في هذا الاطار'.

وردا علي سؤال بشأن تقييمه لنتائج ما يسمي بـ'الحرب ضد الارهاب' التي تقودها امريكا وحلفاؤها علي مرّ 17 عاما، قال هني انه بغض النظر عن الجانب الدفاعي لمكافحة الارهاب، فإن امريكا وحلفاءها ارتكبت اخطا كبيرة ؛ موضحا انه من وجهة نظره فإن الهجوم العسكري الامريكي ضد العراق كان له تاثير مباشر علي تكوين 'داعش'.

وفي معرض الرد علي سؤال بشان تقييمه ايضا لدور ايران في محافحة الارهاب والقضاء علي داعش، قال السفير البريطاني السابق لدي الامم المتحدة ان ايران تضطلع بدور هام في المنطقة وعلي الجميع ان يقر بذلك؛ مضيفا ان الجمهورية الاسلامية تقوم بدور كبير في ترسيخ التوازن علي الصعيد الاقليمي.

وتعليقا علي موضوع بيع السلاح الي السعودية، قال هني ان بريطانيا غير متفقة مع امريكا فيما يخص (دعم وبيع السلاح الي السعودية)؛ مضيفا كما ان لندن تختلف مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي.

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