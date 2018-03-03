اللواء أمير حاتمي: وزارة الدفاع تدعم قوي الأمن الداخلي في تنفيذ مهامها

وخلال زيارته لمقر هيئة القيادة العامة لقوي الأمن الداخلي ولقائه بالعميد اشتري وقيادات الأمن الداخلي اليوم السبت أعرب العميد حاتمي عن تبريكه وتعازيه بمناسبة استشهاد عناصر من قوي الأمن الداخلي وقوات التعبئة خلال الأشهر الأخيرة وفي إطار مهمة تعزيز الأمن والإستقرار في البلد.

وقال: لقد قامت قوي الأمن الداخلي في الآونة الأخيرة بمهام تتناسب مع مكانة النظام الإسلامي وقد دافعت بوعي وقوة عن الأمن في البلد وتمكنت من القضاء علي أعمال الشغب بأقل خسائر ممكنة.

وقال: نظراً للقدرات الجيدة التي تتمتع بها وزارة الدفاع في مجال الصناعات الدفاعية وصناعة الطائرات والحوامات وطائرات بدون طيار والرادارات وأنظمة الإتصالات والصناعات البحرية والأسلحة والمعدات العسكرية والإلكترونية فإن بإمكان الوزارة أن تزود قوي الأمن الداخلي بإحتياجاتها في هذا المجال.

وأشار إلي أن لدي الوزارة 200 مكتب لتصميم وتطوير تقنيات الصناعات الدفاعية وبإمكانها أن توفر احتياجات القوي الأمنية في هذا المجال.

وقال العميد حاتمي إن الشعب الإيراني ورغم جميع المساعي المحمومة التي بذلها الأعداء تمكن ومن خلال وعية وبصيرته أن يفشل مخططات الأعداء.

وقال إن مساعي الأعداء ترتكز علي صنع الدسائس والمؤامرات وبث مختلف أشكال التفرقة واليأس داخل المجتمع إلا أن الشعب الإيراني تمكن من إبطال هذه المؤامرات بعزم وإرادة فيما تمكنت قوي الأمن الداخلي من القضاء علي أعمال الشغب بنجاح كامل.

هذا ووقع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة وقائد قوات الأمن الداخلي مذكرة تعاون دفاعية للعام 2018 معربين عن أملهما بتعزيز التعاون الثنائي خلال السنوات القادمة.

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