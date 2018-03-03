سفير ايران في الكويت: نحو 100 الف كويتي زاروا ايران العام الماضي

واوردت صحيفة 'الشاهد' الكويتية ان ذلك جاء خلال كلمة للسفير علي عنايتي ضمن احتفالية اقامها مكتب الخطوط الجوية الايرانية في الكويت بمناسبة الذكري السنوية السادسة والخمسين لتأسيس شركة الطيران الايرانية «هما»، وحضرها جمع غفير من مديري وممثلي شركات الخطوط الجوية الكويتية ومكاتب السفر والسياحة، فضلا عن النائب السابق احمد لاري وعدد من اعضاء رابطة الصداقة الكويتية الايرانية واركان السفارة الايرانية.

وأشاد عنايتي بدور شركة الطيران الايرانية التي ساهمت الي جانب بقية الشركات الكويتية في نقل السياح الكويتيين الي المدن الايرانية، مؤكدا دور الطيران في تحقيق فكرة القرية الكونية وتقريب المسافات بين الشعوب، لاسيما وان ايران تتمتع بطبيعة خلابة وتراث ثقافي وتاريخي عريق يتيح للزائر والسائح الاستمتاع ببحرها وجبالها وبساتينها وسهولها، علاوة علي السياحة الدينية والعلاجية التي تستقطب سنويا مئات الآلاف من الزائرين من شتي بقاع العالم.

ودعا السفير الايراني وسائل الاعلام ومكاتب السفر الكويتية الي التركيز علي السياحة في إيران كهمزة وصل بين الشعوب وكذلك علي مدينة تبريز التي تحتفل هذا العام باختيارها عاصمة السياحة في العالم الاسلامي نظرا لما تكتنزه من مؤهلات سياحية فريدة.

كما ألقي المدير الاقليمي للخطوط الجوية الايرانية محمد رضا رنجبر كلمة اكد خلالها الجهود المبذولة لتطوير اسطول طائرات الشركة لاسيما بعد الاتفاق النووي حيث تم شراء عدد من الطائرات الضخمة من بوينغ وايرباص وتحديث الاسطول الجوي، ما يضمن سلامة المسافرين والدخول في المنافسة مع الشركات العالمية.

واضاف رنجبر ان الخطوط الايرانية الرسمية نقلت خلال العام الماضي 415 الف راكب بزيادة 7% مقارنة بالعام الذي سبقه وان 40% من هذه الرحلات كانت بالطائرات الحديثة التي تم شراؤها بعد رفع العقوبات والتوقيع علي الاتفاقية النووية مع السداسية الدولية.

وتخلل الحفل عرض افلام وثائقية تستعرض التطورات التقنية والفنية التي حققتها الخطوط الجوية الايرانية لمواكبة التطورات العالمية وضمان أمن وسلامة المسافرين والالتزام بالأخلاق الحسنة والمهنية العالية.

انتهي ** 2342

