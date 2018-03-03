ظريف يعود الي طهران في ختام جولته علي دول البلقان

وكان ظريف قد بدا يوم الاثنين الماضي جولته هذه التي شملت 4 دول واستهلها من صربيا ثم بلغاريا وكرواتيا واختتمها بالبوسنة والهرسك.

والتقي وزير الخارجية الايراني خلال هذه الجولة التي رافقه فيها وفد سياسي واقتصادي رفيع واستغرقت 5 ايام، كبار المسؤولين في الدول الاربع للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية خاصة التجارية والاقتصادية كما بحث معهم حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.

ومن محاور المحادثات التي اجراها ظريف قضايا الاتفاق النووي ومكافحة العنف والتطرف والارهاب في العالم وازمتي سوريا واليمن والظروف الجارية في افغانستان والبلقان.

انتهي ** 2342

