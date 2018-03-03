ظريف يعود الي طهران في ختام جولته علي دول البلقان

طهران / 3 اذار /مارس /ارنا-
عاد وزير الخارجية الايراني الي طهران قادما من سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك المحطة الاخيرة من جولته علي عدد من دول البلقان واوروبا الشرقية.

وكان ظريف قد بدا يوم الاثنين الماضي جولته هذه التي شملت 4 دول واستهلها من صربيا ثم بلغاريا وكرواتيا واختتمها بالبوسنة والهرسك.
والتقي وزير الخارجية الايراني خلال هذه الجولة التي رافقه فيها وفد سياسي واقتصادي رفيع واستغرقت 5 ايام، كبار المسؤولين في الدول الاربع للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية خاصة التجارية والاقتصادية كما بحث معهم حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.
ومن محاور المحادثات التي اجراها ظريف قضايا الاتفاق النووي ومكافحة العنف والتطرف والارهاب في العالم وازمتي سوريا واليمن والظروف الجارية في افغانستان والبلقان.
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ظريف يعود الي طهران في ختام جولته علي دول البلقان

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