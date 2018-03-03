معاريف: التهديد باغتيال نصر اللّه ثرثرة زائدة

بيروت/3 اذار/مارس/ارنا- صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية تعلّق علي كلام الضابط الإسرائيلي في هيئة الأركان، حول اغتيال الأمين العام لحزب الله في الحرب المقبلة، وتقول إنّ هذا التصريح يزيد من التوتر بين الطرفين، وتحديداً في الوقت الذي لا تريد فيه إسرائيل زيادته.

علقت صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية، علي كلام الضابط في هيئة الأركان الإسرئيلية، الأربعاء، حول اغتيال الأمين العام لحزب الله في الحرب القادمة، بالقول 'يتم اختلاق العناوين التي لا فائدة منها.. هذا الكلام ثرثرة زائدة'.
وكان الضابط الإسرائيلي 'الكبير' قال في حديث مع المراسلين العسكريين إن 'نصر الله يجب أن يغتال في الحرب القادمة'. إلاّ أنّ كاتب المقال في صحيفة 'معاريف'، قال إن 'القرار بشأن تحويل أمين عام حزب الله إلي هدف للاغتيال هو قرار المستوي السياسي وليس المستوي العسكري، وبالتأكيد ليس لضابط، هو واحدٌ من بين 20 ضابطاً في الأركان العامة'.
وأضاف 'هذه المقولة فقط تزيد من التوتر بين الطرفين، وتحديداً في الوقت الذي لا تريد فيه إسرائيل زيادته. يمكن أن نتوقع بأن يرد حزب الله ونصر الله بالشكل الملائم'.
واستطرد الكاتب قائلاً إنه في إسرائيل أخذوا العبرة مع مرور السنوات من اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله، عباس الموسوي، عام 1992.
ورأي الكاتب أنه حتي وإن كان كلام الضابط يخدم الردع الإسرائيلي، 'لكن من شأنه أيضاً أن يثير توتراً لا طائل منه وردوداً مضادة، ومن الأفضل التقليل من التكلم'.
واعتبر أنه 'ربما حان الوقت أن يغلق رئيس الأركان أفواه الضباط ويأمرهم بالتكلم فقط علي ما هو موجود في نطاق مسؤوليتهم'.
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معاريف: التهديد باغتيال نصر اللّه ثرثرة زائدة

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