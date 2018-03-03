قيادي في حزب الله: الكلام المعسول من الموفد السعودي يجب ألا يخدع أحدا

بيروت/3 اذار/ مارس/ارنا- قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في 'حزب الله' الشيخ علي دعموش ان الكلام المعسول الذي سمعناه من الموفد السعودي بحق لبنان، ومحاولة تصحيح المسار السياسي مع لبنان من خلال الاحتفاء برئيس الحكومة في الرياض، يجب ألا يخدع أحدا.

واضاف الشيخ دعموش في خطبة الجمعة بانه يجب ألا يمحو من ذاكرة اللبنانيين ما ارتكبته السعودية قبل مدة قصيرة بحق لبنان من تدخل سافر في شؤونه الداخلية، وتحريض اللبنانيين علي بعضهم، واحتجاز رئيس الحكومة، وتوجيه إهانة لكل اللبنانيين من خلال التهديدات والتحريض والاساءات التي وجهها مسؤولون سعوديون وفي مقدمهم الوزير السبهان للبنان قبل أشهر قليلة'.

ورأي أن 'السعودية لا تزال تتدخل في الشؤون اللبنانية، واليوم أتوا من اجل اعادة لم شمل 14 آذار علي ابواب الانتخابات النيابية لحشد الجميع في مواجهة حزب الله، والمفارقة أن أدعياء السيادة والاستقلال في لبنان هم من يفتحون الأبواب للسعودية للتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية وفي الانتخابات النيابية، وقد بدأوا بإغداق الأموال عليهم من أجل شراء الضمائر وتحريض الناس للتصويت ضد مرشحي المقاومة وحلفائها، وهم يعلنون بوضوح أن معركتهم ضد المقاومة وحزب الله، حيث لا يريدون أن يكون لحزب الله النصيب الأكبر في البرلمان المقبل'.

واعتبر أن 'كل المال السياسي السعودي والأميركي لن يستطيع شراء ضمائر الناس الذين وقفوا في المراحل الصعبة إلي جانب المقاومة وتمسكوا بخيارها، وقدموا الشهداء علي طريقها وحفظوا الوصية، وحموا المقاومة ولبنان'، مشددا علي أن 'أصوات الشرفاء لا تباع ولا تشتري، وأن المال الانتخابي لن ينفع أزلام السعودية ولن يثني اللبنانيين عن التمسك بالمرشحين الذين يلتزمون خيار المقاومة'.

وختم: 'لقد أغدقتم أموالا كثيرة في السابق من أجل تحقيق أهدافكم وإبعاد الناس عن المقاومة وحزب الله، وفشلتم، وازداد حزب الله حضورا ونفوذا وقوة وانتشارا ورسوخا في المعادلات الإقليمية، واليوم ستفشلون من جديد وستصابون بالاحباط والخيبة والهزيمة إن شاء الله'.
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قيادي في حزب الله: الكلام المعسول من الموفد السعودي يجب ألا يخدع أحدا

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