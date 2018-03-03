الجعفري يعلن رفض العراق القاطع للقواعد الامريكية ويحذر من المساس بسيادته

وأكّد الجعفريّ في تصريحات صحافيَّة في ختام زيارته لموسكو والتي استمرت عدة ايام قائلا : أنَّ: الحكومة العراقـيَّة أمينة، ومُؤتمَنة علي الالتزام بسيادة العراق، ولا نُجامِل في مسألة السيادة' .

واضاف أنَّ 'وُجُود قواعد عسكريَّة أميركيَّة رهن لسيادة البلد،' مُوضِحاً 'فلا يزال شبح القواعد في كوريا، وتركيا، واليابان، وكثير من بلدان العالم، وحتي بعد انتهاء الحرب العالميَّة الثانية بقيت تلك القواعد ترهن سيادة هذه الدول' .

وأوضح الجعفري 'عندما طلبنا المُساعَدة وجَّهتُ خِطاباً في عام 2014 في مجلس الأمن بأن لا تتحوَّل هذه المُساعَدة إلي بناء قواعد، وإنـَّما تـُساعِد بطريقة تحفظ للعراق سيادته، واستقلاله، وأن لا تبقي بشكل دائم' .

وشدد علي ان 'سيادة العراق خطّ أحمر لا يُمكِن تجاوزه، ولا يُمكِن المُساوَمة عليه، وهذا شأن دولة العراق الذي هو أكبر من أيِّ حكومة عراقـيَّة' .

وكشف أنَّ 'الزيارة إلي موسكو صبَّت باتجاه تعميق العلاقات العراقـيَّة-الروسيَّة، والخُرُوج بأفضل النتائج التي تنعكس علي البلدين، وناقشنا ملفات مُتعدِّدة ذات طابع سياسيٍّ، واقتصاديٍّ، وأمنيٍّ، ومُجتمَعيٍّ، وثقافيّ' .

وفي معرض ردِّه عن وُجُود وساطة عراقـيَّة لتقريب وجهات النظر بين إيران وأميركا أوضح الجعفريّ 'لو تخاصم أيُّ طرفين، ووجد العراق نفسه يستطيع أن يُقدِّم مُساعَدة فلن يألو جهداً، ولن يتأخّر أبداً' .

وعن عزم العراق شراء أسلحة دفاعيَّة من روسيا أجاب الجعفريّ 'لايزال التداول قائماً في داخل الحكومة العراقـيَّة إلي أن يُتخَذ القرار المُناسِب، لكننا نتحاشي حُدُوث مشاكل، وعقبات لنا وللطرف الروسيّ، ومنها وُجُود رفض لشراء الطائرات من روسيا' .

وحول إغلاق المطارات في كردستان بيَّنَ الجعفريّ: العراق لا يُغلِق مطاراً إلا أن تكون هناك مُفارَقة، ومُخالفة قانونيَّة، مُضِيفاً 'عندما تلتزم إدارات المطار بالقوانين العراقـيَّة لا تجد من العراق إلا التسامُح، والاحترام، والتقدير' .

وعن النشاط الدبلوماسيّ للخارجيَّة العراقيـَّة علي الصعيد الإقليميّ أكَّد 'ستـُواصِل الدبلوماسيَّة العراقـيَّة نشاطها، وحيويَّـتها لمزيد من النتائج' .

وكان الجعفري قد التقي سفراء الدول العربيَّة المُعتمَدين في موسكو، وجري خلال اللقاء استعراض مُجمَل التطوُّرات الأمنيَّة، والسياسيَّة التي يشهدها العراق، والجُهُود المبذولة للمُساهَمة في إعادة إعمار البُني التحتـيَّة للمُدُن العراقـيَّة.

كما تم بحث التحدِّيات التي تواجه المنطقة، والتأكيد علي ضرورة تكثيف الحوارات لتجاوز الأزمات التي تمرُّ بها عُمُوم المنطقة .

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