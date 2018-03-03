اصابات في المظاهرات الغاضبة في غزة ضد الرئيس ترامب

واندلعت مواجهات شرق خانيونس ودير البلح وغزة وجباليا، عقب صلاة الجمعة، واطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية المسيلة للدموع ، ما أدي إلي إصابات بالرصاص والاختناق.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة أن سبعة مواطنين أصيبوا بجراح متوسطة شرق خانيونس بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب رابع شرق دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيب 6 مواطنين بجراح طفيفة الي متوسطة شرق مخيم جباليا شمال القطاع، كما أصيب مواطن آخر بجراح في القدم برصاص الاحتلال شرق غزة.

يشار إلي ان مواجهات تندلع كل يوم جمعة علي الشريط الحدودي للقطاع، في إطار الفعاليات الشعبية الرافضة للقرار الأمريكي الذي أعلنه دونالد ترامب في السادس من ديسمبر باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وعزمه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلي القدس.

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