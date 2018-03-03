مدعي طهران: الضالعون في جريمة شارع باسداران سينالون جزاءهم

وفي تصريح ادلي به للصحفيين عصر الجمعة علي هامش عيادته التعبوي اميد خسروي في مستشفي 'بقية الله' والذي كان قد اصيب في اعمال الشغب بشارع باسداران بطهران التي تسببت ايضا باستشهاد ثلاثة من قوي الامن الداخلي وتعبوي واحد، اكد جعفري دولت ابادي انه ستجري معاقبة المتورطين باعمال الشغب، لافتا لي انه تم خلال التحقيقات التوصل الي رؤوس خيوط جيدة كما تم اعتقال سائقي سيارتي الصالون 'سمند' و'برايد' وان سائق سيارة 'سمند' اعترف بانه دهس عددا من الافراد من ضمنهم علي الارجح، التعبوي الجريح اميد خسروي، وكذلك تم التعرف علي مالك الحافلة التي دهست عناصر قوي الامن الداخلي الذين استشهدوا اثر ذلك وان التحقيق جار معه.

واعرب جعفري دولت ابادي عن امله بعقد جلسات محاكمة الضالعين بعمال الشغب وان ينال مرتكبو الجريمة جزاءهم.

يذكر ان جهاز القضاء اصدر لائحة اتهام بعد 48 ساعة من الحادث بحق المتورط بعملية دهس واستشهاد 3 من قوي الامن الداخلي وستجري محاكمته قريبا.

انتهي ** 2342

