مكتب رئيس الوزراء العراقي: لا زلنا بحاجة للقوات الأجنبية

وقال الحديثي، في تصريح صحفي، ان 'من حق البرلمان طلب مغادرة القوات الأجنبية من العراق، وخصوصا بعد إلحاق الهزيمة بداعش' .

واضاف، ان 'الحكومة العراقية لا تزال بحاجة للمساعدة من القوات الأجنبية، فيما يتعلق بعمليات التدريب والأمور اللوجستية الأخري، وخصوصا فيما يتعلق بسوريا، حيث لا يزال الارهابيون يشكلون خطرا علي العراق' .

وتابع الحديثي، 'قد يكون بالامكان تغيير عدد هذه القوات الأجنبية في البلاد، مع المسير نحو المزيد من الاستقرار' .

وكان البرلمان العراقي قد صوت الخميس الماضي علي قرار تضمن 'تقديم الشكر والتقدير' لجميع قوات الدول التي وقفت مع العراق لمحاربة داعش، ودعوة الحكومة الي وضع جدول زمني لمغادرة تلك القوات الاراضي العراقية .

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