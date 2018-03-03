في رده علي البرلمان

مكتب رئيس الوزراء العراقي: لا زلنا بحاجة للقوات الأجنبية

بغداد / 3 آذار / مارس / ارنا - أكد 'سعد الحديثي' المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي 'حيدر العبادي'، ان البرلمان العراقي من حقه طلب مغادرة القوات الاجنبية من البلاد، لكنه اعتبر ان العراق مازال بحاجة الي تلك القوات.

وقال الحديثي، في تصريح صحفي، ان 'من حق البرلمان طلب مغادرة القوات الأجنبية من العراق، وخصوصا بعد إلحاق الهزيمة بداعش' .
واضاف، ان 'الحكومة العراقية لا تزال بحاجة للمساعدة من القوات الأجنبية، فيما يتعلق بعمليات التدريب والأمور اللوجستية الأخري، وخصوصا فيما يتعلق بسوريا، حيث لا يزال الارهابيون يشكلون خطرا علي العراق' .
وتابع الحديثي، 'قد يكون بالامكان تغيير عدد هذه القوات الأجنبية في البلاد، مع المسير نحو المزيد من الاستقرار' .
وكان البرلمان العراقي قد صوت الخميس الماضي علي قرار تضمن 'تقديم الشكر والتقدير' لجميع قوات الدول التي وقفت مع العراق لمحاربة داعش، ودعوة الحكومة الي وضع جدول زمني لمغادرة تلك القوات الاراضي العراقية .
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مكتب رئيس الوزراء العراقي: لا زلنا بحاجة للقوات الأجنبية

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