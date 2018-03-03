قيادات دينية عراقية تدعو الي تبني خطاب موحد ينبذ الطائفية والتفرقة

واجتمعت قيادات دينية تمثل ديواني الوقفين الشيعي والسني، ومن المسيحيين والصابئة المندائية والايزيديين، الخميس ، في كنيسة مار يوسف في العاصمة

وبحسب وكالة نون الخبرية شارك في اللقاء كل من رئيس ديوان الوقف السني الدكتور عبد اللطيف الهميم، ومستشار ديوان الوقف الشيعي الدكتور فرحان الساعدي، ورئيس ديوان وقف الديانات المسيحية، ورئيس طائفة الصابئة المندائيين الشيخ ستار جبار الحلو، وممثل الطائفية الايزيدية شيروان معاوية، والامين العام لمعهد الامام الخوئي، السيد جواد الخوئي، والشيخ عبد الوهاب السامرائي عن المجمع الفقهي السني، والناشط المدني د. سعد سلوم العضو المؤسس للمجلس العراقي لحوار الأديان، والشيخ أنس العيساوي عن الحضرة القادرية، ومدير كرسي اليونسكو للحوار بين الأديان في جامعة الكوفة د. حسن ناظم، والدكتور طلال الكمالي عضو مجلس الإدارة في العتبة الحسينية المقدسة، ومن الحوزة العلمية في النجف الأشرف السيد محمد علي بحر العلوم والسيد محمد علي الحلو والشيخ جهاد الأسدي والسيد رياض الحجة، والسيد زيد بحر العلوم مدير أكاديمية البلاغي، اضافة الي سفير دولة الفاتيكان في بغداد المطران البيرتو اورتيغا مارتن .

وخرج المجتمعون بجملة توصيات ومقررات من بينها تنظيم لقاءات دورية مماثلة لدراسة مواضيع مشتركة مهمة لترسيخ العيش المشترك، وتشكيل مجلس يضم كبار رجال الدين وعلماءه في العراق، ومطالبة البرلمان العراقي بسن قانون تجريم الخطاب الديني المتطرف الذي يحرّض علي الكراهية والعنف ومعاقبة أصحابه، ومراجعة المناهج التعليمية والتعريف بالديانات بشكل إيجابي، ومراقبة الخُطَب الدينية وتوحيدها من قبل الوقفين الشيعي والسني، وأن يكون الدعاء في ختام الصلاة من أجل كافة العراقيين وليس من أجل فئة واحدة، والتأكيد علي الهوية الوطنية وليس علي الهوية الطائفية .

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