الحكيم: العراق انتصر علي الطائفية وسينجح في تحدي بناء الدولة

بغداد / 3 اذار/ مارس/ ارنا- اكد رئيس التحالف الوطني العراقي، السيد عمار الحكيم، ان العراقيين تغلبوا علي الكثير من المحن بفضل فتاوي المرجعية الدينية، والوقفة المشرفة للعشائر، وبأحياء الشعائر الحسينية، وان هذه الاركان الثلاثة هي التي حصنت الشعب العراقي .

وقال الحكيم في كلمة له بتجمع عشائري في مدينة كربلاء المقدسة، 'ان فتوي المرجعية والنخوة العشائرية في تلبيتها حققت وقفة تأريخية حطمت كل الادعاءات بأن المعركة ضد تنظيم داعش ستكون معركة استنزاف طويلة، في حين تمكن الشعب بتضحيات ابنائه من تحقيق النصر العظيم في غضون ثلاث سنوات' .
واشار رئيس التحالف الوطني الي 'ان العراق انتصر أيضاً علي الطائفية واصبح الشعب بجميع مساحاته يناشد بالوطنية، وهذا انتصار عظيم، لكن هناك تحدي بناء الدولة، والانتصار في تحقيقه يعني الحفاظ علي الانتصارات السابقة، مؤكدا انه 'لا خيار أمام العراقيين سوي الانتصار في بناء دولة قوية تحقق الرفاه للشعب وتكافح الفساد، ويجب تحقيق ذلك الانتصار رغم الصعوبات الكبيرة التي قد تعترضه' .
واضاف في كلمته 'ان العراقيين قادرون علي الانتصار في ذلك عبر رؤية لمعالجة المشاكل ووضع الحلول للمشاكل السياسية والخدمية والاجتماعية، ونري بان القادر علي بناء الدولة هو الشاب الكفوء الذي تدعمه القوي المجتمعية والسياسية'. مشددا علي 'ان العراق يمر بلحظة تأريخية لبناء الدولة، خصوصا ونحن علي اعتاب استحقاق انتخابي، ويجب ان يحسن الاختيار من اجل المساهمة في بناء الدولة' .
ويترقب العراقيون، يوم الثاني عشر من شهر ايار-مايو المقبل، للادلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد، لاربعة اعوام قادمة، وقد بدأت تظهر وتتبلور معالم وملامح التنافس الانتخابي بين القوي المشكلة للمشهد السياسي العام في العراق، وسط توقعات بأن تقترب نسبة المشاركة في تلك الانتخابات من 50% .
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الحكيم: العراق انتصر علي الطائفية وسينجح في تحدي بناء الدولة

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