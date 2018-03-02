خطيب الجمعة بطهران يرحب بمنع تسجيل شراء البضائع بالدولار الامريكي

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واضاف اية الله خاتمي في خطبة صلاة الجمعة اليوم في طهران ان احدي القيم الاخري للبلاد هي قيمة الصمود بوجه امريكا وهذا الموقف يستحق التقدير.



واشار الي استقبال قائد الثورة الاسلامية لوزير الاوقاف السوري وقال ان سماحة القائد اعتبر سوريه محور المقاومة والرئيس السوري بشار الاسد مناضلا مقاوما، معربا عن امله في ان نصلي قريبا في القدس الشريف وهذا اليوم ليس ببعيد.

واشار الي مراسم تكريم اللواء قاسم سليماني وقال ان تكريم جندي الثورة هذا هو تكريم للولاية والفداء والتضحية والشهادة.

وقال خطيب الجمعة في طهران ان ساحة المعركة اليوم هي الساحة الثقافية مضيفا ان العدو يريد تحقيق النصر في هذه الساحة لكن لن يستطيع.

واعرب اية الله خاتمي في جانب اخر من خطبة الجمعة عن قلقه من الوضع في اليمن وقال ان الوضع في اليمن خطير للاسف كما اننا قلقون تجاه الوضع في البحرين التي تحولت الي سجن كبير للمؤمنين.

كما عبر عن قلقه من الوضع الذي يمر به المسلمون في ميانمار وقال ان 6 الاف و 720 الف انسان قتلوا خلال الشهر الاول من هذه الازمة في ميانمار ودمرت بيوتهم علي رؤوسهم داعيا الامم المتحدة وجمعيات الدفاع عن حقوق الانسان لاتخاذ ما يلزم في هذا الخصوص.

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