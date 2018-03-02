15 شركة رقمية ايرانية تشارك في معرض سبيت بالمانيا

وابلغ محمد صادق افراسيابي اليوم الجمعة مراسل ارنا ان معرض سبيت يعد اكبر واهم معرض دولي لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصال وصناعات الكومبيوتر والاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم. موضحا ان المعرض سيقام في الفترة 11-15 حزيران/يونيو القادم بمدينة هانوفر الالمانية.

وقال انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تكنولوجيا المعلومات والاعلام الرقمي الايراني مع مركز التعامل الدولي للمعاونية العلمية والتكنولوجية لرئاسة الجمهورية وتوفرت بذلك فرصة للمؤسسات الثقافية والفنية الرقمية والقائمة علي المعرفة للمشاركة في هذا المعرض.

انتهي ** 1718

